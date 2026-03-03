Челси может принять резонансное решение по Мудрику
У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.
Как сообщает talkSPORT, «Челси» рассматривает несколько вариантов относительно будущего украинца, в частности расторжение контракта с Мудриком за грубое нарушение условий контракта, если он не сможет доказать свою невиновность. Однако пока клуб просто ждет, пока судебный процесс завершится, и одновременно предлагает свою поддержку Мудрику.
Согласно условиям контракта Мудрика, употребление любого запрещенного вещества считается грубым нарушением служебных обязанностей и позволит «Челси» прекратить сотрудничество.
Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Родриго получил тяжелую травму
Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1