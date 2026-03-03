Челси может принять резонансное решение по Мудрику

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

Как сообщает talkSPORT, «Челси» рассматривает несколько вариантов относительно будущего украинца, в частности расторжение контракта с Мудриком за грубое нарушение условий контракта, если он не сможет доказать свою невиновность. Однако пока клуб просто ждет, пока судебный процесс завершится, и одновременно предлагает свою поддержку Мудрику.

Согласно условиям контракта Мудрика, употребление любого запрещенного вещества считается грубым нарушением служебных обязанностей и позволит «Челси» прекратить сотрудничество.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.