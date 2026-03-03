Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Англия
03 марта 2026, 16:50 | Обновлено 03 марта 2026, 16:52
1797
0

Челси может принять резонансное решение по Мудрику

У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение

03 марта 2026, 16:50 | Обновлено 03 марта 2026, 16:52
1797
0
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

Как сообщает talkSPORT, «Челси» рассматривает несколько вариантов относительно будущего украинца, в частности расторжение контракта с Мудриком за грубое нарушение условий контракта, если он не сможет доказать свою невиновность. Однако пока клуб просто ждет, пока судебный процесс завершится, и одновременно предлагает свою поддержку Мудрику.

Согласно условиям контракта Мудрика, употребление любого запрещенного вещества считается грубым нарушением служебных обязанностей и позволит «Челси» прекратить сотрудничество.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

По теме:
У Челси самые тяжелые соперники среди всех клубов в конце сезона в АПЛ
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ в чемпионате Франции перенесен. Известна причина
Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига дисквалификация допинг расторжение контракта
Дмитрий Олийченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сезон окончен. Звездный игрок атаки Реала порвал кресты, не поедет на ЧМ
Футбол | 03 марта 2026, 16:53 0
Сезон окончен. Звездный игрок атаки Реала порвал кресты, не поедет на ЧМ
Сезон окончен. Звездный игрок атаки Реала порвал кресты, не поедет на ЧМ

Родриго получил тяжелую травму

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03 марта 2026, 00:05 18
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги

Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03.03.2026, 16:06
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03.03.2026, 09:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Баскетбол | 02.03.2026, 23:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 27
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 7
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем