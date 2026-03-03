Источник: деньги для Ворсклы нашлись, и полтавская команда доиграет сезон

Недавно появилась информация о том, что проект мужской и женской «Ворсклы» приостановлен из-за нехватки финансирования. Фактически клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины.

Команды в настоящее время не тренируются, была отменена даже работа на стадионе «Динамо», так как не было средств на его аренду. Так же приостановлена работа женской команды и «Горняк-Спорт», у которых те же инвесторы, что и у «Ворсклы», и у этих инвесторов – серьезные проблемы. Тренеры и футболисты находились в подвешенном состоянии и не знали, доиграют ли сезон и продолжать ли тренировочный процесс.

Окончательное решение инвесторов о финансировании или не финансировании клуба будет принято через несколько дней. В случае если не удастся найти средства – мужская и женская «Ворскла», а также «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней прекратят свое существование, по крайней мере на определенное время.

Однако новости от инвесторов пришли раньше, чем ожидалось. Как утверждает источник, деньги для всех трех команд нашлись, и они должны доиграть сезон. Правда, пока что деньги еще не поступили на счета клуба, так что эта эпопея теоретически может продолжиться.