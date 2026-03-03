Пропустили три гола. Кудровка в спарринге проиграла ФК ЮКСА
Поединок «Кудровка» – ЮКСА завершился со счетом 0:3
«Кудровка» после победы над СК «Полтава» в матче 18-го тура УПЛ провела контрольный матч. Во вторник, 3 марта, команда Василия Баранова сыграла с ФК ЮКСА из Первой лиги.
Наставник «Кудровки» выставил экспериментальный состав, дав игровое время резервистам.
ЮКСА открыла счет в середине первого тайма. На 27-й минуте Антон Евдокимов реализовал пенальти.
Во втором тайме в ворота представителя УПЛ влетели еще два мяча. Автором голов стали Матвей Жеребецкий и Никита Сытников.
Товарищеский матч. 3 марта
«Кудровка» – ЮКСА – 0:3
Голы: Евдокимов (27, пен), Жеребецкий (54), Сытников (86).
