Пропустили три гола. Кудровка в спарринге проиграла ФК ЮКСА

«Кудровка» после победы над СК «Полтава» в матче 18-го тура УПЛ провела контрольный матч. Во вторник, 3 марта, команда Василия Баранова сыграла с ФК ЮКСА из Первой лиги.

Наставник «Кудровки» выставил экспериментальный состав, дав игровое время резервистам.

ЮКСА открыла счет в середине первого тайма. На 27-й минуте Антон Евдокимов реализовал пенальти.

Во втором тайме в ворота представителя УПЛ влетели еще два мяча. Автором голов стали Матвей Жеребецкий и Никита Сытников.

Товарищеский матч. 3 марта

«Кудровка» – ЮКСА – 0:3

Голы: Евдокимов (27, пен), Жеребецкий (54), Сытников (86).