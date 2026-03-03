Пропустили три гола. Кудровка в спарринге проиграла ФК ЮКСА

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 16:09 | Обновлено 03 марта 2026, 16:56
Поединок «Кудровка» – ЮКСА завершился со счетом 0:3

ФК ЮКСА

«Кудровка» после победы над СК «Полтава» в матче 18-го тура УПЛ провела контрольный матч. Во вторник, 3 марта, команда Василия Баранова сыграла с ФК ЮКСА из Первой лиги.

Наставник «Кудровки» выставил экспериментальный состав, дав игровое время резервистам.

ЮКСА открыла счет в середине первого тайма. На 27-й минуте Антон Евдокимов реализовал пенальти.

Во втором тайме в ворота представителя УПЛ влетели еще два мяча. Автором голов стали Матвей Жеребецкий и Никита Сытников.

Товарищеский матч. 3 марта

«Кудровка» – ЮКСА – 0:3

Голы: Евдокимов (27, пен), Жеребецкий (54), Сытников (86).

