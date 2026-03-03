Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Нас просто выгнали, выселили»
03 марта 2026, 22:02
Йожеф САБО: «Нас просто выгнали, выселили»

Бывший тренер «Динамо» – о своем детстве

Йожеф САБО: «Нас просто выгнали, выселили»
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своем детстве и о том, как его и его семью выселили из дома.

— Йожеф Йожефович, давайте с самого начала. Расскажите немного о вашем детстве в Закарпатье.

— Я родился в 1940 году. Тогда Ужгород был территорией Венгрии. У меня до сих пор сохранилось свидетельство о рождении, выданное там. В нем указано, кто мои отец и мать. Благодаря этому документу я в любое время мог выехать в Венгрию. Можно сказать, я по рождению венгр.

— Помните, как советские войска заходили в город?

— В самом Ужгороде войны не было. Мы жили в городе, у нас был хороший дом. Семья была многодетная: четверо братьев (я пятый) и две сестры, всего семеро детей. Что навсегда запечатлелось в моей голове, так это то, как в сорок пятом году пришла советская власть и нас просто выселили. Людей переселяли в здание, где раньше жили военные. Это было большое сооружение, длиной метров 70–100 и шириной около 40. Там сделали квартиры и поселили нас. Нам выделили большую общую кухню и две комнаты по бокам от нее. Вот там вся наша огромная семья и ютилась.

— Ваш дом советская власть забрала себе?

— Да, сейчас могу прямо сказать, что нас просто выгнали. Выселяли те семьи, у которых были хорошие дома. Пришла новая власть, работники обкома, и им нужно было где-то жить. А у нас был прекрасный дом на небольшом возвышении: сначала шел подвал, потом лестница, и только потом ты заходил в квартиру. Был сад, замечательный подвал. Все было очень красиво обустроено. Вот это все и отдали работникам обкома.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Український Крим
Такі як Вітя Орбан вправно відпрацьовують московські гроші і докладають зусиль, щоб люди забули свою  історію
