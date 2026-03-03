Украина. Премьер лига03 марта 2026, 08:44 |
Йожеф САБО: «Зачем они его купили? Очень жаль парня»
Известный тренер – о переходе Забарного в «ПСЖ»
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о центральном защитнике украинце «ПСЖ» Илье Забарном.
«ПСЖ – это команда №1 в Европе. Зачем они его купили – я не понимаю. Там есть бразильский защитник, капитан команды, который постоянно играет. И берут на это место Забарного. Жаль парня, но он пытается себя проявить», – заявил бывший наставник «Динамо».
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
А Сабо знає що він сказав про Забарного?😂
