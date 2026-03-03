Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Зачем они его купили? Очень жаль парня»
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 08:44 |
Йожеф САБО: «Зачем они его купили? Очень жаль парня»

Известный тренер – о переходе Забарного в «ПСЖ»

03 марта 2026, 08:44 |
Йожеф САБО: «Зачем они его купили? Очень жаль парня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о центральном защитнике украинце «ПСЖ» Илье Забарном.

«ПСЖ – это команда №1 в Европе. Зачем они его купили – я не понимаю. Там есть бразильский защитник, капитан команды, который постоянно играет. И берут на это место Забарного. Жаль парня, но он пытается себя проявить», – заявил бывший наставник «Динамо».

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
McLay
А Сабо знає що він  сказав про Забарного?😂
