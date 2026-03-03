Йожеф САБО: «Зачем они его купили? Очень жаль парня»

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о центральном защитнике украинце «ПСЖ» Илье Забарном.

«ПСЖ – это команда №1 в Европе. Зачем они его купили – я не понимаю. Там есть бразильский защитник, капитан команды, который постоянно играет. И берут на это место Забарного. Жаль парня, но он пытается себя проявить», – заявил бывший наставник «Динамо».

