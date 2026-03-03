Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко утверждает, что форвард Динамо Эдуардо Герреро давно потерял мотивацию показывать свой уровень, учитывая зарплату в 50 тысяч долларов в месяц.

«Можно посмотреть всех форвардов, которых Динамо покупало в последнее время. Герреро, например. Дали ему зарплату в 50 тысяч долларов в месяц и контракт на 5 лет. Жизнь удалась и мотивация вышла из чата».

«Напрягаться уже не нужно, а играть будет Пономаренко. Эдуардо на лавке себя хорошо чувствует», – сказал Вацко.

В нынешнем сезоне Герреро забил 6 голов.