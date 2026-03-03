Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 16:25 | Обновлено 03 марта 2026, 17:03
10

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко утверждает, что форвард Динамо Эдуардо Герреро давно потерял мотивацию показывать свой уровень, учитывая зарплату в 50 тысяч долларов в месяц.

«Можно посмотреть всех форвардов, которых Динамо покупало в последнее время. Герреро, например. Дали ему зарплату в 50 тысяч долларов в месяц и контракт на 5 лет. Жизнь удалась и мотивация вышла из чата».

«Напрягаться уже не нужно, а играть будет Пономаренко. Эдуардо на лавке себя хорошо чувствует», – сказал Вацко.

В нынешнем сезоне Герреро забил 6 голов.

ДИКИЙ: «Ждем решения КДК УАФ по поводу двух несыгранных матчей»
Обнародованы составы на матч 1/4 финала Кубка Украины Динамо – Ингулец
УПЛ возглавляет рейтинг топ-50 лиг по игровому времени вратарей U-21
Виктор Вацко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
