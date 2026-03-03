Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Солидные деньги. Названа зарплата Олега Федора в Полесье
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 12:51
Житомирцы приобрели полузащитника из «Карпат»

ФК Полесье. Олег Федор

2 марта житомирское «Полесье» объявило о подписании полузащитника «Карпат» Олега Федора.

21-летний полузащитник подписал контракт с житомирцами до 2030 года.

По информации UA-Футбол, Федор будет получать в «Полесье» зарплату в размере – двенадцать тысяч долларов в месяц без учета возможных бонусов. Также, скорее всего, Федор получил подъемные за подписание контракта с клубом.

Талантливый полузащитник сыграл в 20 матчах за «Карпаты» во всех турнирах и отдал один ассист.

Дебютировать за «Полесье» Олег может в воскресенье, 8 марта, когда «волки» проведут домашний матч 19-го тура УПЛ с «Динамо».

Ранее сообщалось, что за трансфер Федора «Полесье» заплатило 2,3 миллиона евро.

Олег Федор Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига зарплаты
Иван Чирко Источник: UA-Football
