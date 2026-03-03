Солидные деньги. Названа зарплата Олега Федора в Полесье

2 марта житомирское «Полесье» объявило о подписании полузащитника «Карпат» Олега Федора.

21-летний полузащитник подписал контракт с житомирцами до 2030 года.

По информации UA-Футбол, Федор будет получать в «Полесье» зарплату в размере – двенадцать тысяч долларов в месяц без учета возможных бонусов. Также, скорее всего, Федор получил подъемные за подписание контракта с клубом.

Талантливый полузащитник сыграл в 20 матчах за «Карпаты» во всех турнирах и отдал один ассист.

Дебютировать за «Полесье» Олег может в воскресенье, 8 марта, когда «волки» проведут домашний матч 19-го тура УПЛ с «Динамо».

Ранее сообщалось, что за трансфер Федора «Полесье» заплатило 2,3 миллиона евро.