Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье
3 марта украинская теннисистка Александра Олейникова проводит стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В 1/16 финала украинка играет против представительницы Италии Нурии Бранкаччо (WTA 158). Старт встречи – 11:20 по Киеву.
Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Александры.
Победительица поединка во втором круге поборется либо против Ирины Шиманович, либо против Лизы Пигато.
