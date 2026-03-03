Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 марта 2026, 11:40 | Обновлено 03 марта 2026, 11:42
930
23

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

3 марта украинская теннисистка Александра Олейникова проводит стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/16 финала украинка играет против представительницы Италии Нурии Бранкаччо (WTA 158). Старт встречи – 11:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Александры.

Победительица поединка во втором круге поборется либо против Ирины Шиманович, либо против Лизы Пигато.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Катарина Завацкая прошла в основную сетку турнира WTA 125 в Анталии
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець,не розгубилася!Так тримати!
Ответить
+1
Sashamar
Дочекалася Саша, що італійка втомилася і почала помилятися 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Віра Ягер
Олександра  молодець  ще й бублика її нагородить
Ответить
+1
C.Пеклов
Є 2 сет!
Ответить
+1
Pat_riot
Стоп... Почитав коментарі й вирішив, що Олександра вже безнадійно програла, гланув в флешскор, а там вона не тільки не програла, а і веде у 2 партії. Не можна уявляти реальність на основі чужих суб`єктивних вражень)
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр Науменко
Казка скінчилася.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Італійка пристосувалась до бадмінтону і тактично переграє Олійникову.
Ответить
+1
Falko
Ну, слава Богу! Пухнастий бульдозер розганявся, розганявся і розігнався )
Ответить
0
C.Пеклов
Добре зібралася,не розслаблятися!
Ответить
0
Orion-V
Схоже все ясно. Чи буде бублик?
Ответить
0
C.Пеклов
Так вже краще у 2 сеті їде... тьфу,тьфу
Ответить
0
Олександр Кравченко
Схоже це її максимум в рейтингу ,а в кінці сезону захищати багато очок .Як завжди в більшості теннісисток вона не зправилася з тиском і очікуваннями від себе ,а до 1/2 wta вона дійшла бо не тиснула на себе і турнір був на не улюбленому покритті і всі суперниці були фаворитками .Кінець казки і третій челенджер буде таким .Дуже жаль .Побачиму як Снігур справиться з собою.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
C.Пеклов
Не впізнаю Шуру,помилка на помилці у 1 сеті...
Ответить
0
Степан
Тот вилетіла, значить до фіналу має дійти, мінімум 
Ответить
-1
