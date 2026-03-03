Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 марта украинская теннисистка Александра Олейникова проводит стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/16 финала украинка играет против представительницы Италии Нурии Бранкаччо (WTA 158). Старт встречи – 11:20 по Киеву.

Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Александры.

Победительица поединка во втором круге поборется либо против Ирины Шиманович, либо против Лизы Пигато.