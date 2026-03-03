ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ в чемпионате Франции перенесен. Известна причина
Парижский клуб сыграет против «Нанта» в апреле из-за противостояния с «Челси» в Лиге чемпионов
Матч 26-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Нантом» перенесен на апрель по просьбе парижского клуба. Об этом сообщила Профессиональная футбольная лига.
Игра была запланирована на 15 марта, новая дата будет известна позже. Решение было принято Советом директоров Лиги 1 и после получения соглашения от «Нанта».
Причина изменений в календаре – участие ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда Луиса Энрике сыграет два матча против лондонского «Челси» (11-го и 17-го марта).
Парижский клуб уверен, что перенос игры чемпионата позволит провести более качественную подготовку к важному противостоянию с английской командой в еврокубках и получить больше времени на восстановление игроков.
После 24-х сыгранных туров ПСЖ набрал 57 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на четыре пункта.
