ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ в чемпионате Франции перенесен. Известна причина

Матч 26-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Нантом» перенесен на апрель по просьбе парижского клуба. Об этом сообщила Профессиональная футбольная лига.

Игра была запланирована на 15 марта, новая дата будет известна позже. Решение было принято Советом директоров Лиги 1 и после получения соглашения от «Нанта».

Причина изменений в календаре – участие ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда Луиса Энрике сыграет два матча против лондонского «Челси» (11-го и 17-го марта).

Парижский клуб уверен, что перенос игры чемпионата позволит провести более качественную подготовку к важному противостоянию с английской командой в еврокубках и получить больше времени на восстановление игроков.

После 24-х сыгранных туров ПСЖ набрал 57 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на четыре пункта.