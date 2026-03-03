Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ в чемпионате Франции перенесен. Известна причина
Франция
03 марта 2026, 11:27 |
649
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ в чемпионате Франции перенесен. Известна причина

Парижский клуб сыграет против «Нанта» в апреле из-за противостояния с «Челси» в Лиге чемпионов

03 марта 2026, 11:27 |
649
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч ПСЖ в чемпионате Франции перенесен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

Матч 26-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Нантом» перенесен на апрель по просьбе парижского клуба. Об этом сообщила Профессиональная футбольная лига.

Игра была запланирована на 15 марта, новая дата будет известна позже. Решение было принято Советом директоров Лиги 1 и после получения соглашения от «Нанта».

Причина изменений в календаре – участие ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда Луиса Энрике сыграет два матча против лондонского «Челси» (11-го и 17-го марта).

Парижский клуб уверен, что перенос игры чемпионата позволит провести более качественную подготовку к важному противостоянию с английской командой в еврокубках и получить больше времени на восстановление игроков.

После 24-х сыгранных туров ПСЖ набрал 57 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на четыре пункта.

По теме:
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Йожеф САБО: «Зачем они его купили? Очень жаль парня»
Астон Вилла заинтересовалась нападающим Челси
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Нант Лига чемпионов Челси перенос матчей
Николай Тытюк Источник: LFP
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Футбол | 02 марта 2026, 13:22 0
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ

Поединок «Полтавы» против «Кудровки» на «Оболонь-Арене будет снят с букмекерских линий

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03 марта 2026, 06:55 23
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха

Горняки сыграют в Кракове

Тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба
Футбол | 03.03.2026, 12:12
Тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба
Тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Футбол | 02.03.2026, 14:30
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 27
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
01.03.2026, 08:22
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем