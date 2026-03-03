Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла заинтересовалась нападающим Челси
Англия
03 марта 2026, 02:53 |
Будущее Николаса Джексона остается туманным

Getty Images/Global Images Ukraine

Бирмингемская «Астон Вилла» нацелилась на трансфер сенегальского форварда Николаса Джексона, права на которого принадлежат лондонскому «Челси».

На текущий момент нападающий защищает цвета мюнхенской «Баварии» на правах аренды, однако немецкий гранд уже принял решение расстаться с игроком по завершении сезона. Как сообщает источник, мюнхенцы не намерены пролонгировать соглашение.

Летом Джексон вернется в расположение «синих», но, по имеющейся информации, тренерский штаб лондонцев не рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.

В связи с этим футболисту придется искать новое место работы. «Астон Вилла» готова воспользоваться ситуацией и планирует начать официальные переговоры с «Челси» о полноценном переходе игрока в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Николас Джексон перебрался в Лондон из «Вильярреала» в 2023 году за 37 млн евро. За время пребывания в стане «Челси» сенегалец провел 81 встречу, отметившись 30 голами и 12 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 45 млн евро.

