Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 23:05 | Обновлено 02 марта 2026, 23:06
Легенда Ворсклы: «Ситуация в клубе критическая»

В Полтаве стала вырисовываться нелестная перспектива

Иван Шарий

Катастрофическая ситуация в «Ворскле», которая испытывает хронические проблемы финансового характера, вызвала серьезное беспокойство в Полтаве. В футбольных кругах города все обеспокоены судьбой команды, которая имеет богатую и славную историю. Не остался равнодушным к этой вопиющей ситуации и легенда полтавского футбола Иван Шарий.

В интервью Sport.ua он выразил обеспокоенность нынешним состоянием дел в «Ворскле».

– Сам читаю неутешительные новости о возможном исчезновении «Ворсклы» и могу сказать: скорее всего, к этому все идет, – с грустью в голосе сказал Иван Шарий. – Может случиться и такое, что весеннюю часть чемпионата команда не доиграет и ее не будет. Разговоры – разговорами, но когда общаешься с компетентными источниками, то понимаешь: все это реально. И как бы ни было грустно, ситуация в «Ворскле» критическая. Посмотрим, как оно будет.

– Как вы считаете, в какой момент у полтавского клуба началось стремительное падение в пропасть?

– Тогда, когда стали проявляться первые проблемы с финансированием. Как только это началось, в клубе стало все урезаться, возникли долги.

– Разговоры о том, что многим игрокам клуб задолжал деньги, велись уже лет пять, если не больше.

– Да, такое было. Клуб остался должен многим футболистам, причем немалые суммы. Много денег... Вот с тех пор все и тянется. Получилось, что образовалась долговая яма, из которой полтавский клуб за все эти годы так и не смог выбраться. А в последнее время она стала еще глубже. Поэтому имеем то, что имеем.

– Какова реакция на кризисную ситуацию «Ворсклы» у футбольной общественности Полтавы?

– Конечно какова. Как, скажите мне, могут реагировать на это люди, которые всю жизнь ходили на футбол и всем сердцем болели за родную команду? Конечно же, с огорчением, болью, с расстроенными чувствами. Но что они могут в этой ситуации сделать? Ничего здесь не поделаешь.

– В случае исчезновения «Ворсклы» с футбольной карты страны болеть в городе будут за СК «Полтава»?

– Да «Полтава» тоже нечем похвастаться, находясь на «вылете» из Премьер-лиги. С последнего места в турнирной таблице «горожане» уже не выберутся. Сколько матчей проиграли из тех, в которых могли выиграть. Лучше бы они не победили, а проиграли киевскому «Динамо», но выиграли бы два-три матча у других команд – так, чтобы можно было пополнить очковый багаж.

– Из всего этого напрашивается только один вывод: футбольные дела в Полтаве печальны.

– Пока что да. Однако, как говорится, надежда умирает последней. До тех пор, пока официально о судьбе «Ворсклы» не будет объявлено, говорить о ее исчезновении преждевременно. Команду пока отпустили на определенную паузу, а дальше посмотрим, как будет. Поэтому еще раз говорю: нужно надеяться на лучшее. Вдруг, как в сказке, скрипнет дверь.

Ранее в клубе Первой лиги урезали финансирование на питание.

Иван НЕСТЕРЕНКО: «Спасибо Денису Марченко – он сразу поблагодарил»
«Я не верю в это». Экстренер Ворсклы – о ситуации с полтавским клубом
«Это станет известно...» Президент ПФЛ высказался о ситуации вокруг Ворсклы
