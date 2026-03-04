Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ принял решение по Шевалье после уверенной игры Сафонова
Франция
ПСЖ принял решение по Шевалье после уверенной игры Сафонова

Вратарь может вскоре покинуть клуб

ПСЖ принял решение по Шевалье после уверенной игры Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

«ПСЖ» может вскоре покинуть летний новичок – вратарь Люка Шевалье.

Шевалье, которого прошлым летом приобрели у «Лилля» за 40 млн евро, изначально должен был стать основным голкипером клуба, однако его первая часть сезона была нестабильной. На фоне этого Сафонов быстро закрепился как номер один благодаря уверенным выступлениям.

Руководство «ПСЖ» уже рассматривает варианты с Шевалье – возможный трансфер или аренда. К тому же в команде появился перспективный молодой вратарь Ренато Марин, что ставит под сомнение проект, построенный вокруг Шевалье. Его будущее в Париже остается неопределенным.

Люка Шевалье чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник
Перець
Нах вони його взагалі брали 
Ответить
+1
