ПСЖ принял решение по Шевалье после уверенной игры Сафонова

«ПСЖ» может вскоре покинуть летний новичок – вратарь Люка Шевалье.

Шевалье, которого прошлым летом приобрели у «Лилля» за 40 млн евро, изначально должен был стать основным голкипером клуба, однако его первая часть сезона была нестабильной. На фоне этого Сафонов быстро закрепился как номер один благодаря уверенным выступлениям.

Руководство «ПСЖ» уже рассматривает варианты с Шевалье – возможный трансфер или аренда. К тому же в команде появился перспективный молодой вратарь Ренато Марин, что ставит под сомнение проект, построенный вокруг Шевалье. Его будущее в Париже остается неопределенным.