Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 23:02
Ребров получит сенсационный вариант после работы в сборной Украины

Тренер может вернуться в УПЛ

Ребров получит сенсационный вариант после работы в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Сергей Ребров, возглавляющий сборную Украины, может вскоре покинуть команду. Соглашение истекает летом, а информация о проведении новых переговоров пока отсутствует.

Как отмечает журналист Сергей Тищенко, реалистичным вариантом является то, что тренер захочет новых вызовов и возглавит харьковский «Металлист 1925».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Тищенко
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
