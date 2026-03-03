Ребров получит сенсационный вариант после работы в сборной Украины

Известный украинский тренер Сергей Ребров, возглавляющий сборную Украины, может вскоре покинуть команду. Соглашение истекает летом, а информация о проведении новых переговоров пока отсутствует.

Как отмечает журналист Сергей Тищенко, реалистичным вариантом является то, что тренер захочет новых вызовов и возглавит харьковский «Металлист 1925».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.