Ваната после шикарной игры за Жирону ждут в чемпионате Англии
Худобяк – об игре Владислава
Легенда львовских «Карпат» Игорь Худобяк высказался о Владиславе Ванате – нападающем «Жироны».
«Трудно сказать, какая лига подошла бы Ванату больше всего. Думаю, хотелось бы видеть его в английской Премьер-лиге, ведь сейчас это сильнейший чемпионат в мире. Но в любой лиге можно адаптироваться и забивать – а это самое важное для Владислава как нападающего. Нужно работать над собой и не останавливаться.
На данный момент, думаю, Влад выглядит первым номером сборной Украины. Надеюсь, что он продолжит забивать, будет в хорошей форме и максимально поможет сборной Украины в матчах плей-офф. Конечно, шведы просматривают всех потенциальных футболистов сборной Украины, анализируют и обращают внимание», – сказал Худобяк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки сыграют в Кракове
Суркис уверен, что Биловар заслужил место в команде