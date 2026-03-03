Ваната после шикарной игры за Жирону ждут в чемпионате Англии

Легенда львовских «Карпат» Игорь Худобяк высказался о Владиславе Ванате – нападающем «Жироны».

«Трудно сказать, какая лига подошла бы Ванату больше всего. Думаю, хотелось бы видеть его в английской Премьер-лиге, ведь сейчас это сильнейший чемпионат в мире. Но в любой лиге можно адаптироваться и забивать – а это самое важное для Владислава как нападающего. Нужно работать над собой и не останавливаться.

На данный момент, думаю, Влад выглядит первым номером сборной Украины. Надеюсь, что он продолжит забивать, будет в хорошей форме и максимально поможет сборной Украины в матчах плей-офф. Конечно, шведы просматривают всех потенциальных футболистов сборной Украины, анализируют и обращают внимание», – сказал Худобяк.