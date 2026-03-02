Просьба Реброва. УПЛ перенесет топовый матч чемпионата

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал возможные переносы матчей национального чемпионата в пользу лучшей подготовки сборной Украины к плей-офф отбора на чемпионат мира 2026:

«Это действительно очень важно для всей нашей страны – попасть в финальную часть мирового первенства. Поэтому мы находимся в коммуникации с тренерским штабом национальной сборной. Я знаю, что Сергей Станиславович непосредственно сам контактировал со всеми клубами, футболистов из которых он рассчитывает пригласить. Мы получили уже соответствующее обращение от Комитета национальных сборных.

Решение будет, скорее всего, следующим: некоторые матчи, которые можно будет перенести в рамках тура, просто будут проведены раньше, чтобы футболисты могли раньше попасть в состав сборной. И есть вопрос по матчу «Заря» – «Шахтер». Этот матч, скорее всего, будет перенесен на более поздний срок, дата будет определена дополнительно с учетом именно выступлений «Шахтера» в европейском турнире».

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.