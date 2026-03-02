Денис УСТИМЕНКО: «Ситуация сложилась так, что удалось забить»

Нападающий киевской «Оболони» Денис Устименко прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с пятым голом в УПЛ. Это была импровизация или заготовленный момент?

– Спасибо. Это не было запланировано – ситуация сложилась так, что удалось забить. Я рад помочь команде и одержать победу.

– Насколько сложным оказался первый матч после зимней паузы? Что было самым трудным?

– Было непросто, ведь это первая игра после перерыва. Мы понимали, что физически будет тяжело. Главное – выполнили задачу: забили, сыграли на ноль и взяли три очка.

– Последние минуты были напряженными. Что помогло удержать преимущество?

– Желание победить. Думаю, сегодня его было больше. Также немного повезло – хорошо, что не пропустили и сохранили ворота «сухими».

– Насколько важной была поддержка болельщиков?

– 100%. Без них никак. Спасибо за поддержку – она добавляет энергии и мотивирует забивать и побеждать.

– Что сказал президент после игры?

– Поблагодарил за самоотдачу и победу. Подчеркнул, что матч был сложным, но главное – три очка. Пожелал всем хорошего отдыха.