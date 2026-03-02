Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис УСТИМЕНКО: «Ситуация сложилась так, что удалось забить»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 23:50 |
17
0

Денис УСТИМЕНКО: «Ситуация сложилась так, что удалось забить»

Нападающий «Оболони» прокомментировал победу над «Рухом»

02 марта 2026, 23:50 |
17
0
Денис УСТИМЕНКО: «Ситуация сложилась так, что удалось забить»
ФК Оболонь Киев. Денис Устименко

Нападающий киевской «Оболони» Денис Устименко прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с пятым голом в УПЛ. Это была импровизация или заготовленный момент?

– Спасибо. Это не было запланировано – ситуация сложилась так, что удалось забить. Я рад помочь команде и одержать победу.

– Насколько сложным оказался первый матч после зимней паузы? Что было самым трудным?

– Было непросто, ведь это первая игра после перерыва. Мы понимали, что физически будет тяжело. Главное – выполнили задачу: забили, сыграли на ноль и взяли три очка.

– Последние минуты были напряженными. Что помогло удержать преимущество?

– Желание победить. Думаю, сегодня его было больше. Также немного повезло – хорошо, что не пропустили и сохранили ворота «сухими».

– Насколько важной была поддержка болельщиков?

– 100%. Без них никак. Спасибо за поддержку – она добавляет энергии и мотивирует забивать и побеждать.

– Что сказал президент после игры?

– Поблагодарил за самоотдачу и победу. Подчеркнул, что матч был сложным, но главное – три очка. Пожелал всем хорошего отдыха.

По теме:
Легенда Ворсклы: «Ситуация в клубе критическая»
«Я не верю в это». Экстренер Ворсклы – о ситуации с полтавским клубом
«Это станет известно...» Президент ПФЛ высказался о ситуации вокруг Ворсклы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Денис Устименко
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 02 марта 2026, 22:02 12
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха

Горняки сыграют в Кракове

Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Футбол | 02 марта 2026, 09:29 0
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб

Синица приглашает украинца в «Чернигов»

Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
Футбол | 03.03.2026, 00:23
Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02.03.2026, 08:42
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 43
Другие виды
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 15
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем