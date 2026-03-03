Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Нельзя запрещать играть, потому что у тебя фамилия Суркис»
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 15:12 | Обновлено 03 марта 2026, 15:47
Эксперт: «Нельзя запрещать играть, потому что у тебя фамилия Суркис»

Цыганык уверен, что просто так Вячеслав играть не будет

Эксперт: «Нельзя запрещать играть, потому что у тебя фамилия Суркис»
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык не понимает критику Динамо из-за того, что за основную команду дебютировал Вячеслав Суркис, сын одного из владельцев клуба Григория Суркиса.

«Играть за Вячеслава Суркиса никто не будет. Лишать его возможности играть просто из-за фамилии нечестно, так нельзя. Если он заслуживает играть, то должен играть, и я ему желаю стать легендой клуба».

«Никто не будет его ставить, если он начнет пропускать. Мы где-то предвзято относимся к нему. За него никто играть в футбол не будет», – сказал Цыганык.

Суркис-младший вышел на поле в матче УПЛ против Эпицентра.

По теме:
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом Второй лиги
Форвард Полесья: «Каждый матч есть мысль – вдруг вызовут в сборную Украины»
Вячеслав Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(4)
