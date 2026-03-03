Эксперт: «Нельзя запрещать играть, потому что у тебя фамилия Суркис»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык не понимает критику Динамо из-за того, что за основную команду дебютировал Вячеслав Суркис, сын одного из владельцев клуба Григория Суркиса.

«Играть за Вячеслава Суркиса никто не будет. Лишать его возможности играть просто из-за фамилии нечестно, так нельзя. Если он заслуживает играть, то должен играть, и я ему желаю стать легендой клуба».

«Никто не будет его ставить, если он начнет пропускать. Мы где-то предвзято относимся к нему. За него никто играть в футбол не будет», – сказал Цыганык.

Суркис-младший вышел на поле в матче УПЛ против Эпицентра.