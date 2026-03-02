Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 17:50 | Обновлено 02 марта 2026, 18:30
3153
16

Цыганык возмущен ситуацией со стадионом в Ужгороде

ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что на поле стадиона в Ужгороде перестелили газон и там можно было бы проводить матчи УПЛ, однако УАФ это запретила.

«Мы знаем о ситуации с полями. Я говорил, что у нас есть стадион в Ужгороде, где можно было бы играть матчи УПЛ. Да, из-за освещения стадион признали таким, где нельзя играть, но у нас была сложная зима и все же можно было там играть. И на поле в Ужгороде теперь перестелен газон, перестелен за венгерские деньги. И там отличное поле».

«Команды УПЛ хотели там сыграть, но преступная УАФ запретила. Стадион, мол, не сертифицирован. И мы отсекли регион от УПЛ. В Ужгороде уже больше венгерских футбольных школ, чем наших. Один из вице-президентов УАФ запретил там проводить матчи».

«Мне странно, что президент УАФ не вмешивается. Несколько лет назад там играли матчи УПЛ и все было нормально».

«Мне это зацепило. Барыги футбольные пришли. Нужно быть гибкими. Да, нет освещения – можно матч на 13:00 поставить. Тревог там меньше, чем в других регионах», – сказал Цыганык.

Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига Минай чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Перший Серед Рівних в бані
Повністю згоден з Цигаником.
Ответить
+4
NikoKam1969
цілком згідний.
Ответить
+1
New Zelander
Це фотка стадіону в Минаї. Циганик говорить про стадіон в Ужгороді
Ответить
+1
vitalikss86
Якщо все таки світла немає, то до квітня для УПЛ не придатний…там гратиме перша ліга - Металіст наприклад (у першій ставлять матчі 12:30 і 14:00 деякі можуть починатися коли ще один матч дограють.. в ПЛ все таки матчі розбити і завжди на 13:00 не вийде ставити а якщо тривога то не встигнуть у зимовий час дограти без світла)
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
_ Moore
чого за угорські гроші не зробили освітлення?
Ответить
0
Alex
Циганик зовсім з глузду з'їхав.Чи його слова перекрутили?Якщо в нього є факти про злочин,то чому він не оприлюднить їх у пресі або ще не відніс у прокуратуру?А бо це звичайний наклеп.
Ответить
0
C.Пеклов
Тривоги,є норма про укриття,вони там є?
Ответить
0
C.Пеклов
А інша інфраструктура?Роздягальні теплі?Гаряча вода є?Електрики для обслуговування машини ВАРу достатньо?Табло працює,умови для ТБ є?І т.д. й т.п.
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
брать деньги у орбана? фууу
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Кстаті да, а для чого таке фото виставлене?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
Звісно, можна не вірити ні Бурбасу, ні Циганику. Але якщо президент УАФ Андрій Шевченко 9 місяців на рік живе у Лондоні, то навряд чи його цікавить Закарпаття 
Ответить
-1
Urets
"" А-ха-хах. це Пазік з Нью-Йорку, граючи там в гольф, має втручатись? )))
та він взагалі срати хотів на цей український футбол, він сюди пару раз на рік заізжає.
Ответить
-1
Magamed
Повністю не згоден з Цигаником.
Ответить
-8
