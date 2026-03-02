Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что на поле стадиона в Ужгороде перестелили газон и там можно было бы проводить матчи УПЛ, однако УАФ это запретила.

«Мы знаем о ситуации с полями. Я говорил, что у нас есть стадион в Ужгороде, где можно было бы играть матчи УПЛ. Да, из-за освещения стадион признали таким, где нельзя играть, но у нас была сложная зима и все же можно было там играть. И на поле в Ужгороде теперь перестелен газон, перестелен за венгерские деньги. И там отличное поле».

«Команды УПЛ хотели там сыграть, но преступная УАФ запретила. Стадион, мол, не сертифицирован. И мы отсекли регион от УПЛ. В Ужгороде уже больше венгерских футбольных школ, чем наших. Один из вице-президентов УАФ запретил там проводить матчи».

«Мне странно, что президент УАФ не вмешивается. Несколько лет назад там играли матчи УПЛ и все было нормально».

«Мне это зацепило. Барыги футбольные пришли. Нужно быть гибкими. Да, нет освещения – можно матч на 13:00 поставить. Тревог там меньше, чем в других регионах», – сказал Цыганык.