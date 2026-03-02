Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения от УАФ

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Полтава» – «Кудровка», который стартовал 2 марта в 13:00, вызвал подозрения со стороны Украинской асоциации футбола.

По информации ТаТоТаке, игра на «Оболонь-Арене будет снят с букмекерских линий. Комитет этики и честной игре УАФ обратился к Премьер-лиге, а также лицензированным букмекерским организациям с просьбой остановить трансляцию всех букмекерских линий с домашней игры полтавского клуба.

Причиной обращения стали результаты проведенного мониторинга, во время которого были зафиксированы подозрительные движения коэффициентов ставок на матч чемпионата Украины в азиатских конторах.

В течении двух часов перед игрой коэффициент на победу «Кудровки» изменился с 2,0 до 1.5.

В сезоне 2025/26 «Полтава» неоднократно попадала в различные скандалы, связанные со ставками, а также обвинялась в организации договорных матчей.