Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения от УАФ
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 13:22 | Обновлено 02 марта 2026, 13:38
1521
0

Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения от УАФ

Поединок «Полтавы» против «Кудровки» на «Оболонь-Арене будет снят с букмекерских линий

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Полтава» – «Кудровка», который стартовал 2 марта в 13:00, вызвал подозрения со стороны Украинской асоциации футбола.

По информации ТаТоТаке, игра на «Оболонь-Арене будет снят с букмекерских линий. Комитет этики и честной игре УАФ обратился к Премьер-лиге, а также лицензированным букмекерским организациям с просьбой остановить трансляцию всех букмекерских линий с домашней игры полтавского клуба.

Причиной обращения стали результаты проведенного мониторинга, во время которого были зафиксированы подозрительные движения коэффициентов ставок на матч чемпионата Украины в азиатских конторах.

В течении двух часов перед игрой коэффициент на победу «Кудровки» изменился с 2,0 до 1.5.

В сезоне 2025/26 «Полтава» неоднократно попадала в различные скандалы, связанные со ставками, а также обвинялась в организации договорных матчей.

По теме:
Полтава – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
А завтра была весна
Клуб Украинской Премьер-лиги попросил Карпаты разрешения сыграть во Львове
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кудровка Полтава - Кудровка котировки букмекеров
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
