Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей ШИЩЕНКО: «Матч с ЛНЗ – это большое испытание для нас»
Кубок Украины
02 марта 2026, 13:12 | Обновлено 02 марта 2026, 13:13
Сергей ШИЩЕНКО: «Матч с ЛНЗ – это большое испытание для нас»

Наставник «Буковины» рассказал о подготовке к кубковому поединку

Сергей ШИЩЕНКО: «Матч с ЛНЗ – это большое испытание для нас»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

«Буковина» готовится к первому официальному матчу в 2026 году. В среду, 4 марта, лидер Первой лиги в четвертьфинале Кубка Украины сыграет с ЛНЗ. Ожиданиями от матча поделился главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, подходит к завершению второй закарпатский сбор. Как его подытожить?

– Еще раз подчеркну: все, что мы планировали, нам удалось реализовать. И тренировочный процесс, и спарринги проходили в отличных условиях. На днях мы уже целенаправленно готовимся к кубковому противостоянию с ЛНЗ. Я очень доволен отношением игроков к работе на тренировках и результатам контрольных матчей. Конечно, в определенных моментах игрой доволен не на все 100%, но у нас есть время для подготовки к официальному старту, а затем и к возобновлению чемпионата, чтобы улучшить все эти игровые аспекты. В общем-то я доволен тем, как ребята выполнили программу сборов.

– Как оцените готовность команды к первому официальному матчу года?

– Уровень нашей готовности мы увидим уже непосредственно в игре с ЛНЗ. То, что я вижу сейчас – мы добавили в выносливости. Ребята хорошо выдерживают нагрузку как в тренировках, так и во время игр. Я уверен, что кубковый матч будет очень динамичным и считаю, что команда готова справиться с таким высоким темпом, с динамикой игры.

– Наблюдая за тренировочным процессом, можно заключить, что у вас уже есть четкое видение того, как соперник может играть против вас и как вы ему будете противодействовать, да?

– Определенное видение есть, но мы не можем полностью знать, как именно будет действовать соперник в этом матче. Поэтому на тренировках мы делали больший акцент именно на нашей игре – на том, как мы будем взаимодействовать, атаковать и обороняться. Конечно, моделируем и возможные действия ЛНЗ в определенных ситуациях. В эти дни готовимся серьезно – как в плане нашей игры, так и в плане понимания игры соперника.

– Что, по вашему мнению, выйдет на первый план в день кубкового матча: физика, тактика или ментальность?

– Я считаю, что решающей будет психология и ментальность. Для нас это большое испытание. ЛНЗ – очень серьезный соперник, классная и выносливая команда, демонстрирующая качественный футбол. Они отлично подготовлены физически, имеют в составе высококлассных исполнителей. Наша главная задача – справиться с тем давлением, которое будет на нас оказываться. Я считаю, что мы готовы к этому. Первая часть сезона показала, что мы готовы к подобным вызовам. Матч с «Карпатами» и спарринг с «Полтавой» подтвердили, что мы готовы противодействовать командам УПЛ. Но именно психологическая готовность, баланс между обороной и атакой, наша организация игры – все это в комплексе определит, как сложится матч и какой будет сама игра.

Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
