КОМАРНИЦКИЙ: «Наша задача – правильно подвести игроков к матчу с ЛНЗ»

«Буковина» продолжает подготовку к весенней части сезона и матчу 1/4 финала Кубка Украины с ЛНЗ. Команда в товарищеских матчах обыграла ФК «Куликов-Белка» (4:0) и ФК «Вильхивцы» (6:0). Ассистент главного тренера «Буковины» Виталий Комарницкий подвел итог спаррингов и рассказал о подготовке к кубковому противостоянию с лидером УПЛ.

– Виталий Станиславович, двумя спаррингами завершили игровую программу второго закарпатского сбора. В этих матчах команда забила десять мячей. О чем свидетельствует такая результативность?

– Здесь стоит смотреть на все в комплексе. Сейчас мы непосредственно заходим в недельный цикл подготовки к матчу с ЛНЗ. Главная задача спаррингов заключалась в том, чтобы ребята провели на поле по 90 минут и проверили, как будут выдерживать нагрузку, игровой тонус и ритм. Они с этим справились. Относительно большого количества голов – я бы не акцентировал на этом особое внимание. Из-за ограниченного выбора соперников на Закарпатье мы играли с представителями Первой и Второй лиг. Конечно, хотелось бы больше матчей с командами УПЛ, как это было с «Полтавой», но мы сейчас исходим из объективных реалий. Хорошо, что много забили, хорошо, что не пропустили в этих двух спаррингах, но счет сейчас – не главное. Важно, что ребята вспомнили и воспроизвели то, что они делали осенью.

– То, что команда не пропустила в двух последних спаррингах, вас радует как тренера, много работающего с защитниками?

– Тенденция, конечно, неплохая, но работать еще есть над чем. Всегда есть моменты, требующие усовершенствования.

– Над чем команда будет работать больше всего в последнюю неделю?

– Сейчас на первый план выходит ментальная сторона. У нас подбор игроков такой, что у большинства уже есть опыт выступлений в Премьер-лиге. Наша задача – правильно подвести их к матчу с ЛНЗ. Физически они уже доказали, что выдерживают нагрузку. Это будет первая официальная игра года – и сразу важный кубковый поединок. Поэтому вся подготовка сейчас практически выстраивается под эту игру.

– Непосредственно к ЛНЗ тренерский штаб уже начинал подготовку? Или вот сейчас, после контрольного матча с СК «Вильхивцы», будете садиться и будете разбирать соперника на «молекулы»?

– Да, мы уже начали изучать ЛНЗ. Посмотрели их первую игру в весенней части чемпионата. Команда у них очень хорошая – недаром они занимают первое место в УПЛ и ушли на перерыв в статусе «зимнего чемпиона». Но многое в этом матче будет зависеть именно от нас – от того, как мы позволим сопернику играть.

– Еще несколько лет назад вы работали в черкасском клубе. Будет ли это для вас каким-нибудь дополнительным стимулом?

– Для меня главный стимул – выход «Буковины» в полуфинал Кубка Украины. И совершенно неважно, кто наш соперник в четвертьфинале. Так распорядился жребий, что мы сыграем с ЛНЗ. Мне будет приятно поехать в Черкассы, увидеть, как спроспрессировал этот клуб – они постоянно развивающиеся, совершенствуются и не стоят на месте. Мы поедем туда с хорошим настроением и надеюсь, что с таким же настроением будем возвращаться домой.