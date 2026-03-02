Матч чемпионата Испании остановили и перенесли из-за ужасной трагедии
«Спортинг» Хихон и «Леганес» покинули поле, сыграв всего четыре минуты, из-за смерти фаната
В воскресенье, 1 марта, матч 28-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между «Спортингом» и «Леганесом» был остановлен из-за смерти болельщика хихонского клуба.
В начале первого тайма игру приостановили из-за инцидента, который произошел на трибуне стадиона «Мунисипаль Эль-Молинон» – 82-летний фанат умер, несмотря на все усилия врачей спасти ему жизнь.
Медицинская бригада оказала первую помощь мужчине, который в течении 40 лет был владельцем абонемента на домашние матчи «Спортинга». После ужасной трагедии команды решили не продолжать встречу, успев провести на поле всего четыре минуты.
«Мы сожалеем о смерти 82-летнего фаната нашей команды в начале сегодняшнего матча на «Эль-Молиноне». Он был членом нашего клуба в течении 40 лет.
Нам всем сегодня очень грустно. Покойся с миром. Наша поддержка и любовь с его семьей и близкими», – сообщила пресс-служба «Спортинга».
Поединок будет доигран в понедельник в 21:00 по киевскому времени. «Спортинг» занимает десятое место в турнирной таблице Сегунды, «Леганес» разместился на 15-й позиции.
Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón.— Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2026
Abonado del Club desde hace 40 años.
Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos.#RealSporting pic.twitter.com/j0OkJ9I2CM
Sobre la disputa del Real Sporting - CD Leganés correspondiente a la Jornada 28 de #LALIGAHYPERMOTION.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 1, 2026
El partido, que fue suspendido esta tarde por el triste fallecimiento de un aficionado en El Molinón-Enrique Castro "Quini", se disputará este lunes 2 de marzo a las 20:00… pic.twitter.com/94Pbp2yt5v
