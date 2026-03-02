Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч чемпионата Испании остановили и перенесли из-за ужасной трагедии
Испания
02 марта 2026, 10:53 | Обновлено 02 марта 2026, 11:11
«Спортинг» Хихон и «Леганес» покинули поле, сыграв всего четыре минуты, из-за смерти фаната

Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 1 марта, матч 28-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между «Спортингом» и «Леганесом» был остановлен из-за смерти болельщика хихонского клуба.

В начале первого тайма игру приостановили из-за инцидента, который произошел на трибуне стадиона «Мунисипаль Эль-Молинон» – 82-летний фанат умер, несмотря на все усилия врачей спасти ему жизнь.

Медицинская бригада оказала первую помощь мужчине, который в течении 40 лет был владельцем абонемента на домашние матчи «Спортинга». После ужасной трагедии команды решили не продолжать встречу, успев провести на поле всего четыре минуты.

«Мы сожалеем о смерти 82-летнего фаната нашей команды в начале сегодняшнего матча на «Эль-Молиноне». Он был членом нашего клуба в течении 40 лет.

Нам всем сегодня очень грустно. Покойся с миром. Наша поддержка и любовь с его семьей и близкими», – сообщила пресс-служба «Спортинга».

Поединок будет доигран в понедельник в 21:00 по киевскому времени. «Спортинг» занимает десятое место в турнирной таблице Сегунды, «Леганес» разместился на 15-й позиции.

