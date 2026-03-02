Бруну Фернандеш попал в топ-3 элитного рейтинга полузащитников
Вспомним полузащитников из топ-5 лиг по скорости оформления 100 результативных действий
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче 28-го тура АПЛ против Кристал Пэлас оформил свой юбилейный 100-й ассист за клуб во всех турнирах.
Для этого игроку МЮ понадобилось 317 поединков.
Такое количество матчей оказалось третьим наименьшим из всех полузащитников топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 1990 года, достигших 100 результативных передач в составе одной команды.
Лишь двое игроков за аналогичный период сумели быстрее добиться этой отметки, и оба играли за Манчестер Сити: Кевин Де Брюйне (242) и Давид Силва (312).
Полузащитники клубов топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством матчей, необходимых для оформления 100 ассистов за одну команду, начиная с 1990 года
- 242 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 312 – Давид Силва (Манчестер Сити)
- 317 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 324 – Дэвид Бекхэм (Манчестер Юнайтед)
- 325 – Марко Ройс (Боруссия Дортмунд)
- 363 – Йозуа Киммих (Бавария)
- 368 – Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед)
- 408 – Мехмет Шолль (Бавария)
- 416 – Фрэнк Лэмпард (Челси)
- 440 – Марек Гамшик (Наполи)
