Бруну Фернандеш попал в топ-3 элитного рейтинга полузащитников

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче 28-го тура АПЛ против Кристал Пэлас оформил свой юбилейный 100-й ассист за клуб во всех турнирах.

Для этого игроку МЮ понадобилось 317 поединков.

Такое количество матчей оказалось третьим наименьшим из всех полузащитников топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 1990 года, достигших 100 результативных передач в составе одной команды.

Лишь двое игроков за аналогичный период сумели быстрее добиться этой отметки, и оба играли за Манчестер Сити: Кевин Де Брюйне (242) и Давид Силва (312).

Полузащитники клубов топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством матчей, необходимых для оформления 100 ассистов за одну команду, начиная с 1990 года