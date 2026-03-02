Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полтава – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
02.03.2026 13:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
45
0

Полтава – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 2 марта в 13:00 по киевскому времени

ФК Кудровка

В понедельник, 2 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и «Кудровка».

Команды сыграют на «Оболонь-Арене» в Киеве, стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Кубряка прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 17-ти сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 13-е место, в активе команды Баранова – 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кудровка
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
