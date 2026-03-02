В понедельник, 2 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Полтава» и «Кудровка».

Команды сыграют на «Оболонь-Арене» в Киеве, стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Кубряка прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 17-ти сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 13-е место, в активе команды Баранова – 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полтава – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.39 для «Полтавы» и 2.08 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.