Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
МЛС США
Сан-Диего
02.03.2026 04:15 – FT 2 : 0
Сент-Луис Сити
Major League Soccer
02 марта 2026, 08:53 | Обновлено 02 марта 2026, 09:00
210
0

МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси

Первые голы Месси в новом сезоне

МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь с 1 на 2 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС прошло четыре матча.

«Остин» много атаковал в матче с «Ди Си Юнайтед» и дожал соперника на 82-й минуте – 1:0. Победный гол на свой счет записал Рамирес.

Украинский центрбек «Остина» Александр Сваток провел на поле весь матч.

«Орландо» принимал «Интер Майами» и выиграл первый тайм со счетом 2:0, благодаря голам Пашалича и Охеды. В начале второй половины Сильветти быстро отыграл один гол, забив на 49-й минуте. Еще через 8 минут Месси сравнял счет.

Дожать соперника «Интер» смог в конце матча. На 85-й минуте точным ударом отметился Сеговия, а на 88-й – Гуске получил вторую желтую и оставил хозяев в меньшинстве. Финальный счет на 90-й минуте установил Месси – 4:2 в пользу «Интера».

МЛС. Регулярный чемпионат. 2-й тур, 2 марта

Остин – Ди Си Юнайтед – 1:0

Гол: Рамирес, 82

Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 1:2

Голы: Василев, 89 (пен) – Вольф, 36, Грей, 90+9

Удаление: Маханя, 90+2

Орландо Сити – Интер Майами – 2:4

Голы: Пашалич, 18, Охеда, 24 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90, Сеговия, 85

Удаление: Гуске, 88

Сан-Диего – Сент-Луис Сити – 2:0

Голы: Дреер, 3, Ингвартсен, 54

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Сан-Диего), асcист Андерс Драйер.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего), асcист Маркус Ингвартсен.
Лионель Месси Александр Сваток Остин (MLS) Ди Си Юнайтед Филадельфия Севенти Сиксерс Нью-Йорк Сити Орландо Сити Интер Майами Сан-Диего (MLS) Сент-Луис Сити Major League Soccer (MLS)
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
