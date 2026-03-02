МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
Первые голы Месси в новом сезоне
В ночь с 1 на 2 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС прошло четыре матча.
«Остин» много атаковал в матче с «Ди Си Юнайтед» и дожал соперника на 82-й минуте – 1:0. Победный гол на свой счет записал Рамирес.
Украинский центрбек «Остина» Александр Сваток провел на поле весь матч.
«Орландо» принимал «Интер Майами» и выиграл первый тайм со счетом 2:0, благодаря голам Пашалича и Охеды. В начале второй половины Сильветти быстро отыграл один гол, забив на 49-й минуте. Еще через 8 минут Месси сравнял счет.
Дожать соперника «Интер» смог в конце матча. На 85-й минуте точным ударом отметился Сеговия, а на 88-й – Гуске получил вторую желтую и оставил хозяев в меньшинстве. Финальный счет на 90-й минуте установил Месси – 4:2 в пользу «Интера».
МЛС. Регулярный чемпионат. 2-й тур, 2 марта
Остин – Ди Си Юнайтед – 1:0
Гол: Рамирес, 82
Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 1:2
Голы: Василев, 89 (пен) – Вольф, 36, Грей, 90+9
Удаление: Маханя, 90+2
Орландо Сити – Интер Майами – 2:4
Голы: Пашалич, 18, Охеда, 24 – Сильветти, 49, Месси, 57, 90, Сеговия, 85
Удаление: Гуске, 88
Сан-Диего – Сент-Луис Сити – 2:0
Голы: Дреер, 3, Ингвартсен, 54
