Что случилось с легендой? Жезуш рассказал, почему срочно заменил Роналду
Триумф Аль-Насра был омрачен повреждением главной звезды
Наставник «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал серьезность повреждения Криштиану Роналду, полученного в поединке 24-го тура саудовской Про-Лиги против «Аль-Фейхи» (3:1).
«Криштиану ощутил дискомфорт в мышцах. После нашего второго забитого мяча я принял решение не рисковать его здоровьем и провел ротацию. Медицинский штаб проведет детальное обследование, однако, по предварительным данным, речь идет лишь о мышечном переутомлении.
Моя обязанность как тренера – тонко чувствовать ход встречи и вовремя вносить коррективы. Но для успеха также важны исполнители, способные делать разницу на поле», – цитирует специалиста издание A Bola.
Напомним, на 11-й минуте игры португалец не сумел забить с пенальти, а на 81-й минуте покинул поле из-за жалоб на правую ногу. В текущем сезоне Роналду отыграл 26 встреч, отметившись 22 голами и 4 ассистами.
