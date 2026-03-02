Что случилось с легендой? Жезуш рассказал, почему срочно заменил Роналду

Наставник «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал серьезность повреждения Криштиану Роналду, полученного в поединке 24-го тура саудовской Про-Лиги против «Аль-Фейхи» (3:1).

«Криштиану ощутил дискомфорт в мышцах. После нашего второго забитого мяча я принял решение не рисковать его здоровьем и провел ротацию. Медицинский штаб проведет детальное обследование, однако, по предварительным данным, речь идет лишь о мышечном переутомлении.

Моя обязанность как тренера – тонко чувствовать ход встречи и вовремя вносить коррективы. Но для успеха также важны исполнители, способные делать разницу на поле», – цитирует специалиста издание A Bola.