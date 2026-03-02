Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что случилось с легендой? Жезуш рассказал, почему срочно заменил Роналду
Саудовская Аравия
02 марта 2026, 04:56 | Обновлено 02 марта 2026, 04:57
152
0

Что случилось с легендой? Жезуш рассказал, почему срочно заменил Роналду

Триумф Аль-Насра был омрачен повреждением главной звезды

02 марта 2026, 04:56 | Обновлено 02 марта 2026, 04:57
152
0
Что случилось с легендой? Жезуш рассказал, почему срочно заменил Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал серьезность повреждения Криштиану Роналду, полученного в поединке 24-го тура саудовской Про-Лиги против «Аль-Фейхи» (3:1).

«Криштиану ощутил дискомфорт в мышцах. После нашего второго забитого мяча я принял решение не рисковать его здоровьем и провел ротацию. Медицинский штаб проведет детальное обследование, однако, по предварительным данным, речь идет лишь о мышечном переутомлении.

Моя обязанность как тренера – тонко чувствовать ход встречи и вовремя вносить коррективы. Но для успеха также важны исполнители, способные делать разницу на поле», – цитирует специалиста издание A Bola.

Напомним, на 11-й минуте игры португалец не сумел забить с пенальти, а на 81-й минуте покинул поле из-за жалоб на правую ногу. В текущем сезоне Роналду отыграл 26 встреч, отметившись 22 голами и 4 ассистами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду и Бензема не сыграют. Матчи азиатской ЛЧ перенесены
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Незабитый пенальти Роналду: Аль-Наср в гостях обыграл Аль-Фейху
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха Жорже Жезуш травма
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Бокс | 01 марта 2026, 09:03 0
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту

Легендарный боксер мечтал в детстве стать врачом

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 3
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Футбол | 02.03.2026, 03:12
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1. Дьявольский камбек. Видео голов и обзор
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Футбол | 01.03.2026, 23:55
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
01.03.2026, 21:02
Футбол
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 102
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем