Луис Энрике назвал слабое место ПСЖ в этом сезоне

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о трудностях парижской команды при исполнении одиннадцатиметровых ударов после игры 24-го тура Лиги 1 против «Гавра».

В текущем сезоне столичный клуб демонстрирует слабую статистику: реализовано лишь 5 из 10 пенальти во всех турнирах, причем три последних попытки были провалены. В недавней встрече с «Гавром» (1:0) свой шанс упустил нападающий Дезире Дуэ.

«Мы попали в полосу неудач. Подобная регулярность промахов в столь очевидных моментах – это аномалия. У нас достаточно исполнителей высокого уровня, способных пробить с точки, поэтому мы продолжим менять бьющих.

Меня радуют успехи в послематчевых сериях, где наши вратари и форварды действуют отлично, однако реализация пенальти в основное время остается неудовлетворительной», – передает слова тренера RMC Sport.