  4. Луис Энрике назвал слабое место ПСЖ в этом сезоне
Франция
02 марта 2026, 04:39 | Обновлено 02 марта 2026, 04:40
Луис Энрике назвал слабое место ПСЖ в этом сезоне

Тренер поделился мыслями о трудностях парижской команды

Луис Энрике назвал слабое место ПСЖ в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о трудностях парижской команды при исполнении одиннадцатиметровых ударов после игры 24-го тура Лиги 1 против «Гавра».

В текущем сезоне столичный клуб демонстрирует слабую статистику: реализовано лишь 5 из 10 пенальти во всех турнирах, причем три последних попытки были провалены. В недавней встрече с «Гавром» (1:0) свой шанс упустил нападающий Дезире Дуэ.

«Мы попали в полосу неудач. Подобная регулярность промахов в столь очевидных моментах – это аномалия. У нас достаточно исполнителей высокого уровня, способных пробить с точки, поэтому мы продолжим менять бьющих.

Меня радуют успехи в послематчевых сериях, где наши вратари и форварды действуют отлично, однако реализация пенальти в основное время остается неудовлетворительной», – передает слова тренера RMC Sport.

По теме:
Обнародована оценка Яремчука за матч Лиона против Марселя на пять голов
Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
ВИДЕО. Ди Мария разрывает в Аргентине в 38 лет: забил родному клубу Месси
ПСЖ Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Гавр Дезире Дуэ
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
