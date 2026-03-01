Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»

Бывший французский футболист Микаэль Мадар раскритиковал игру защитников «ПСЖ».

«Самая большая слабость — это оборона. Когда я вижу их ошибки при пропущенных голах в обоих матчах с «Монако»... Когда ты — тренер, ты просто сходишь с ума! Невозможно допускать столько ошибок в концентрации, когда опекаешь соперника, в позиционировании. Еще раз посмотрите последний гол... Вы подвергаете себя опасности в ситуации, которая ничего не предвещала.

Маркиньос всегда опаздывает, никогда не опекает соперника. Как только тот ускоряется, то сразу убегает. В «ПСЖ» это знали, не зря же подписали Забарного. Но учитывая то, что тот делает на поле, все равно приходится играть с Маркиньосом», - написал бывший футболист в своей статье для L'Equipe.

Мадар известен по выступлениям за «Монако», «Эвертон» и «ПСЖ». Он сыграл три матча в составе сборной Франции, в которых смог отличиться одним забитым голом.

