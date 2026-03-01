Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Франция
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»

Микаэль Мадар прокомментировал игру украинского защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший французский футболист Микаэль Мадар раскритиковал игру защитников «ПСЖ».

«Самая большая слабость — это оборона. Когда я вижу их ошибки при пропущенных голах в обоих матчах с «Монако»... Когда ты — тренер, ты просто сходишь с ума! Невозможно допускать столько ошибок в концентрации, когда опекаешь соперника, в позиционировании. Еще раз посмотрите последний гол... Вы подвергаете себя опасности в ситуации, которая ничего не предвещала.

Маркиньос всегда опаздывает, никогда не опекает соперника. Как только тот ускоряется, то сразу убегает. В «ПСЖ» это знали, не зря же подписали Забарного. Но учитывая то, что тот делает на поле, все равно приходится играть с Маркиньосом», - написал бывший футболист в своей статье для L'Equipe.

Мадар известен по выступлениям за «Монако», «Эвертон» и «ПСЖ». Он сыграл три матча в составе сборной Франции, в которых смог отличиться одним забитым голом.

Ранее Забарный услышал неутешительные новости во Франции.

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
GloryUkraine
Я про Мадара ніколи навіть не чув. А критикувати вміють всі.
+3
Умник
Мне интересно а почему вы Жерома Ротена не публикуете?
0
