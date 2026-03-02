Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ди Мария разрывает в Аргентине в 38 лет: забил родному клубу Месси
Аргентина
02 марта 2026, 03:13 |
В 8 матчах за Росарио Анхель записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 ассист

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинец Анхель Ди Мария, защищающий цвета «Росарио Сентраль», вновь напомнил о себе результативным действием. Бывший полузащитник таких грандов, как «Бенфика», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», помог своей нынешней команде одержать победу в рамках 8-го тура аргентинской Апертуры.

В выездном противостоянии против «Ньюэллс Олд Бойз», которое завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей, именно Анхель открыл счет на 51-й минуте встречи.

После точной скидки партнера 38-летний ветеран с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот. На данный момент статистика Ди Марии впечатляет: в 8 матчах за «Росарио» он записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу.

Росарио Сентраль Анхель Ди Мария Бенфика Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Ньюэллс Олд Бойз чемпионат Аргентины по футболу
Михаил Олексиенко
