ВИДЕО. Ди Мария разрывает в Аргентине в 38 лет: забил родному клубу Месси
В 8 матчах за Росарио Анхель записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 ассист
Легендарный аргентинец Анхель Ди Мария, защищающий цвета «Росарио Сентраль», вновь напомнил о себе результативным действием. Бывший полузащитник таких грандов, как «Бенфика», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», помог своей нынешней команде одержать победу в рамках 8-го тура аргентинской Апертуры.
В выездном противостоянии против «Ньюэллс Олд Бойз», которое завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей, именно Анхель открыл счет на 51-й минуте встречи.
После точной скидки партнера 38-летний ветеран с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот. На данный момент статистика Ди Марии впечатляет: в 8 матчах за «Росарио» он записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу.
🇦🇷 Nel frattempo, Ángel Di María ha appena portato in vantaggio il Rosario Central nel Clásico contro il Newell’s.— Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) March 1, 2026
38 anni e non sentirli.pic.twitter.com/C6eTNDeu2k
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Костышина завершала игру в меньшинстве
Боксер утверждает, что ему осталось полтора года