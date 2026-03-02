Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат догнал Винисиуса в рейтинге бомбардиров испанской Ла Лиги
Испания
02 марта 2026, 13:47 |
Ванат догнал Винисиуса в рейтинге бомбардиров испанской Ла Лиги

Форвард сборной Украины забил девять голов в нынешнем сезоне чемпионата Испании

Ванат догнал Винисиуса в рейтинге бомбардиров испанской Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В воскресенье, 1 февраля, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.

Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который огорчил вратаря соперника на 35-й минуте.

Результативный удар в ворота «Сельты» позволил 24-летнему футболисту увеличить показатель забитых голов в чемпионате до девяти и подняться на девятую позицию.

По девять мячей имеют еще три игрока – Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Александер Сорлот («Атлетико» Мадрид) и Альберто Молейро («Вильярреал»).

После 26 туров «Жирона» набрала 30 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Мичела сыграют против «Леванте» (7 марта).

Рейтинг бомбардиров испанской Ла Лиги:

По теме:
Миколенко первым из украинцев сыграл 2000+ минут в топ-5 лигах в сезоне
Матч чемпионата Испании остановили и перенесли из-за ужасной трагедии
Только 10 команд топ-5 лиг забили в сезоне 50+ голов в своем чемпионате
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Сельта Владислав Ванат Винисиус Жуниор бомбардиры
Николай Тытюк Источник: LaLiga
