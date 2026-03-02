Ванат догнал Винисиуса в рейтинге бомбардиров испанской Ла Лиги
Форвард сборной Украины забил девять голов в нынешнем сезоне чемпионата Испании
В воскресенье, 1 февраля, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.
Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который огорчил вратаря соперника на 35-й минуте.
Результативный удар в ворота «Сельты» позволил 24-летнему футболисту увеличить показатель забитых голов в чемпионате до девяти и подняться на девятую позицию.
По девять мячей имеют еще три игрока – Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Александер Сорлот («Атлетико» Мадрид) и Альберто Молейро («Вильярреал»).
После 26 туров «Жирона» набрала 30 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Мичела сыграют против «Леванте» (7 марта).
Рейтинг бомбардиров испанской Ла Лиги:
