ВИДЕО. Пушка Консейсау. Рома и Ювентус забили по голу на старте 2-го тайма

Италия
01 марта 2026, 23:07 | Обновлено 01 марта 2026, 23:24
На мяч Франсишку быстро ответил Эван Ндика, который снова вывел римлян вперед

Getty Images/Global Images Ukraine

Римская Рома и туринский Ювентус обменялись голами на старте второго тайма матча 27-го тура Серии А 2025/26.

После выигранной первой 45-минутки благодаря забитому мячу Уэсли Франса волки пропустили на 47-й – пушечным выстрелом их ворота поразил Франсишку Консейсау.

Рома снова вышла вперед на 54-й – гол оформил Эван Ндикас передачи Лоренцо Пеллегрини.

Рома принимает Ювентус на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

ГОЛ! 1:1 Консейсау, 47 мин.

ГОЛ! 2:1 Ндика, 54 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
