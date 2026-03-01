ВИДЕО. Пушка Консейсау. Рома и Ювентус забили по голу на старте 2-го тайма
На мяч Франсишку быстро ответил Эван Ндика, который снова вывел римлян вперед
Римская Рома и туринский Ювентус обменялись голами на старте второго тайма матча 27-го тура Серии А 2025/26.
После выигранной первой 45-минутки благодаря забитому мячу Уэсли Франса волки пропустили на 47-й – пушечным выстрелом их ворота поразил Франсишку Консейсау.
Рома снова вышла вперед на 54-й – гол оформил Эван Ндикас передачи Лоренцо Пеллегрини.
Рома принимает Ювентус на стадионе Олимпико в столице Италии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
ГОЛ! 1:1 Консейсау, 47 мин.
ГОЛ! 2:1 Ндика, 54 мин.
