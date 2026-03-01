Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем
Роман начнет игру в стартовом составе
Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в стартовом составе «Лиона» на матч 24-го тура Лига 1 против «Марселя».
Игра состоится на арене «Велодром» в Марселе и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Роман Яремчук присоединился к «Лиону» в январе 2026 года и за это время успел провести 2 матча и отметится 1 голевой передачей.
Стартовые составы на матч Марсель – Лион:
👥 🅒🅞🅜🅟🅞 ⚔️ #OMOL— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2026
Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 d’Habib Beye pour cette rencontre face à Lyon ! 💪⚔️ pic.twitter.com/Ny4uPlTGtF
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Marseille 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/ey371vEC5j— Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2026
