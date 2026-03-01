Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем
Франция
01 марта 2026, 21:02 | Обновлено 01 марта 2026, 21:03
0

Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем

Роман начнет игру в стартовом составе

Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в стартовом составе «Лиона» на матч 24-го тура Лига 1 против «Марселя».

Игра состоится на арене «Велодром» в Марселе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роман Яремчук присоединился к «Лиону» в январе 2026 года и за это время успел провести 2 матча и отметится 1 голевой передачей.

Стартовые составы на матч Марсель – Лион:

По теме:
Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
«Он был лучшим». Луис Энрике расхвалил Забарного за матч с Гавром
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Роман Яремчук Лион Марсель - Лион стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
