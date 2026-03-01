Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем

Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в стартовом составе «Лиона» на матч 24-го тура Лига 1 против «Марселя».

Игра состоится на арене «Велодром» в Марселе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роман Яремчук присоединился к «Лиону» в январе 2026 года и за это время успел провести 2 матча и отметится 1 голевой передачей.

Стартовые составы на матч Марсель – Лион:

👥 🅒🅞🅜🅟🅞 ⚔️ #OMOL



Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 d’Habib Beye pour cette rencontre face à Lyon ! 💪⚔️ pic.twitter.com/Ny4uPlTGtF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2026