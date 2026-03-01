Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты

Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 26-го тура Ла Лиги против «Сельты». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.

Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 21 матч в составе «Жироны», 6 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 9 голами и 2 ассистами в 24 поединках.

Стартовые составы на матч Жирона – Сельта: