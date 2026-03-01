Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты
Испания
01 марта 2026, 20:56 | Обновлено 01 марта 2026, 20:57
304
0

Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты

Матч 26-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

01 марта 2026, 20:56 | Обновлено 01 марта 2026, 20:57
304
0
Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 26-го тура Ла Лиги против «Сельты». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.

Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 21 матч в составе «Жироны», 6 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 9 голами и 2 ассистами в 24 поединках.

Стартовые составы на матч Жирона – Сельта:

По теме:
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Назвал лучшего. Легендарный вратарь Реала сравнил себя с Луниным
Выше – только легенды. Лунин – в топ-5 рейтинга зарплат вратарей Ла Лиги
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига стартовые составы Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 16
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 марта 2026, 18:07 0
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 марта в 19:30 по Киеву

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28.02.2026, 21:39
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01.03.2026, 13:52
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 48
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем