Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты
Матч 26-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 26-го тура Ла Лиги против «Сельты». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.
Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 21 матч в составе «Жироны», 6 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 9 голами и 2 ассистами в 24 поединках.
Стартовые составы на матч Жирона – Сельта:
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaCelta pic.twitter.com/Ca0cNFKrW5— Girona FC (@GironaFC) March 1, 2026
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵— Celta (@RCCelta) March 1, 2026
#GironaCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/sv6f0o3zVJ
