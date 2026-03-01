Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 марта 2026, 20:40 |
Боэли удивил признанием, почему купил Кукурелью в Челси

Испанец оказался в стане «синих» только потому, что им интересовался «Манчестер Сити»

Боэли удивил признанием, почему купил Кукурелью в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Совладелец «Челси» Тодд Боэли рассказал, как действовал на трансферном рынке в 2022 году, после того, как вложился в лондонский клуб.

В частности, одним из первых подписаний «Челси» при Боэли стал испанский фулбек Марк Кукурелья, обошедшийся лондонцам более чем в 65 миллионов евро.

«Я стал временным спортивным директором на лето, совершенно не представляя, что делает футболиста хорошим, но я знал, что если «Манчестер Сити» хочет Марка Кукурелью, то он нужен и мне. Все было действительно так просто», – признался Боэли.

Сезон-2021/22 Марк Кукурелья провел в «Брайтоне», после чего за него и развернулась трансферная битва между грандами АПЛ, победителем которой оказался «Челси».

По теме:
Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего
Арсенал – Челси – 2:1. Мастер-класс по угловым. Видео голов и обзор
Марк Кукурелья Челси Тодд Боэли Манчестер Сити трансферы АПЛ Брайтон
Алексей Сливченко Источник: bold.dk
