Боэли удивил признанием, почему купил Кукурелью в Челси

Совладелец «Челси» Тодд Боэли рассказал, как действовал на трансферном рынке в 2022 году, после того, как вложился в лондонский клуб.

В частности, одним из первых подписаний «Челси» при Боэли стал испанский фулбек Марк Кукурелья, обошедшийся лондонцам более чем в 65 миллионов евро.

«Я стал временным спортивным директором на лето, совершенно не представляя, что делает футболиста хорошим, но я знал, что если «Манчестер Сити» хочет Марка Кукурелью, то он нужен и мне. Все было действительно так просто», – признался Боэли.

Сезон-2021/22 Марк Кукурелья провел в «Брайтоне», после чего за него и развернулась трансферная битва между грандами АПЛ, победителем которой оказался «Челси».