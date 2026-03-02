Легенда Шахтера из-за сложной ситуации в клубе расторг контракт

Легенда «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что был вынужден расторгнуть контракт с «Эюпспором» из-за сложной ситуации в клубе. В итоге футболист вернулся в УПЛ и будет играть за «Колос».

«Возникла сложная ситуация в моем клубе в Турции, пришлось расторгать контракт. Первый клуб, с которым говорил, – это «Колос». Уже вечером был готов контракт», – сказал Степаненко.

После ухода из «Шахтера» в январе 2025 года Степаненко выступал за «Эюпспор», а теперь возвращается в Украину. Детали соглашения пока не раскрываются.