Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Это уже было. Колос тоже не забил пенальти, Карпаты спаслись
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 19:04 | Обновлено 01 марта 2026, 19:05
Команды до сих пор не могут забить

ФК Карпаты. Назар Домчак

Вратарь «Карпат» – Назар Домчак – сохранил ворота в неприкосновенности в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса».

Назар отразил пенальти на 28-й минуте, прыгнув в угол, куда пробивал Юрий Климчук.

Этим сейвом Домчак ответил на отражённый пенальти вратаря «Колоса» Ивана Пахолюка, который чуть ранее сумел парировать удар с точки.

Счёт в первом тайме с самого начала не изменился – 0:0.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос видео пенальти Юрий Климчук Назар Домчак
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
