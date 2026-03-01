Украина. Премьер лига01 марта 2026, 19:04 | Обновлено 01 марта 2026, 19:05
ВИДЕО. Это уже было. Колос тоже не забил пенальти, Карпаты спаслись
Команды до сих пор не могут забить
Вратарь «Карпат» – Назар Домчак – сохранил ворота в неприкосновенности в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса».
Назар отразил пенальти на 28-й минуте, прыгнув в угол, куда пробивал Юрий Климчук.
Этим сейвом Домчак ответил на отражённый пенальти вратаря «Колоса» Ивана Пахолюка, который чуть ранее сумел парировать удар с точки.
Счёт в первом тайме с самого начала не изменился – 0:0.
