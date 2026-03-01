Украина. Премьер лига01 марта 2026, 18:47 | Обновлено 01 марта 2026, 18:49
ВИДЕО. Стена ковалевцев. Карпаты не забили пенальти в ворота Колоса
Бабукар Фаал упустил шанс на 14-й минуте, Иван Пахолюк – герой
1 марта голкипер «Колоса» – Иван Пахолюк – спас ковалевцев от пропущенного мяча в матче 18-го тура УПЛ против львовских «Карпат».
На 14-й минуте вратарь удержал счет ничейным, отразив пенальти от Бабукарра Фаала.
Пахолюк угадал направление удара легионера и намертво зафиксировал мяч.
После этого эпизода команды продолжили матч, на табло остались нули (0:0).
