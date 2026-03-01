Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Стена ковалевцев. Карпаты не забили пенальти в ворота Колоса
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 18:47 | Обновлено 01 марта 2026, 18:49
594
0

Бабукар Фаал упустил шанс на 14-й минуте, Иван Пахолюк – герой

ФК Колос. Иван Пахолюк

1 марта голкипер «Колоса» – Иван Пахолюк – спас ковалевцев от пропущенного мяча в матче 18-го тура УПЛ против львовских «Карпат».

На 14-й минуте вратарь удержал счет ничейным, отразив пенальти от Бабукарра Фаала.

Пахолюк угадал направление удара легионера и намертво зафиксировал мяч.

После этого эпизода команды продолжили матч, на табло остались нули (0:0).

По теме:
Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Борьба за чемпионство обостряется. Шахтер будет терять очки
ВИДЕО. Это уже было. Колос тоже не забил пенальти, Карпаты спаслись
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос видео Бабукарр Фаал Иван Пахолюк
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
