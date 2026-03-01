Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Катар отменил проведение Финалиссимы из-за военных действий
Другие новости
01 марта 2026, 20:19 |
470
0

Катар отменил проведение Финалиссимы из-за военных действий

Лионель Месси и Ламин Ямаль не встретятся 27 марта

01 марта 2026, 20:19 |
470
0
Катар отменил проведение Финалиссимы из-за военных действий
Goal.com

Катар отменил все спортивные мероприятия на ближайшие месяцы из-за текущей военной ситуации в стране.

В том числе отменено проведение Финалиссы – матча между сильнейшими командами Европы и Южной Америки, национальными сборными Испании и Аргентины.

Игра между командами Ламина Ямаля и Лионеля Месси была запланирована на 27 марта 2026 года, но теперь не состоится в эту дату. По крайней мере, не на территории Катара.

Ранее Азиатская конфедерация футбола отменила проведение некоторых матчей Лиги чемпионов Азии из-за военных конфликтов во многих странах континента.

По теме:
ФОТО. Лионель Месси посетит Дональда Трампа. Вот почему
Барселона – Вильярреал – 4:1. Бенефис Ямаля. Видео голов и обзор матча
Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги
Финалиссима (футбол) Лионель Месси Ламин Ямаль сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: DAZN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 4
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Футбол | 28 февраля 2026, 20:28 9
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»

Тренер – о спорном эпизоде в матче «Динамо» – «Эпицентр»

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Футбол | 01.03.2026, 18:12
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Футбол | 01.03.2026, 15:02
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 48
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем