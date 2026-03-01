Катар отменил проведение Финалиссимы из-за военных действий
Лионель Месси и Ламин Ямаль не встретятся 27 марта
Катар отменил все спортивные мероприятия на ближайшие месяцы из-за текущей военной ситуации в стране.
В том числе отменено проведение Финалиссы – матча между сильнейшими командами Европы и Южной Америки, национальными сборными Испании и Аргентины.
Игра между командами Ламина Ямаля и Лионеля Месси была запланирована на 27 марта 2026 года, но теперь не состоится в эту дату. По крайней мере, не на территории Катара.
Ранее Азиатская конфедерация футбола отменила проведение некоторых матчей Лиги чемпионов Азии из-за военных конфликтов во многих странах континента.
