С голом через себя. Рейнджерс и Селтик выдали топовый матч в чемпионате

«Рейджерс» и «Селтик» выдали яркий матч в чемпионате Шотландии.

Поединок 29-го тура шотландского первенства прошел в Глзго на стадионе «Айброкс».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый тайм благодаря дублю Шермити остался за хозяевами поля – 2:0. Особенно впечатляющим получился первый гол, забитый ударом через себя. Во второй 45-минутке гости забили дважды и свели счет к ничейному.

С 57 очками «Рейджерс» занимает второе место. «Селтик» с 55 пунктами – третий.

Чемпионат Шотландии. 29-й тур

Рейнджерс – Селтик – 2:2

Голы: Шермити, 8, 26 – Тирни, 56, Хатаме, 90+1

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.