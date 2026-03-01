С голом через себя. Рейнджерс и Селтик выдали топовый матч в чемпионате
Команд сильнейшего не определили – 2:2
«Рейджерс» и «Селтик» выдали яркий матч в чемпионате Шотландии.
Поединок 29-го тура шотландского первенства прошел в Глзго на стадионе «Айброкс».
Первый тайм благодаря дублю Шермити остался за хозяевами поля – 2:0. Особенно впечатляющим получился первый гол, забитый ударом через себя. Во второй 45-минутке гости забили дважды и свели счет к ничейному.
С 57 очками «Рейджерс» занимает второе место. «Селтик» с 55 пунктами – третий.
Чемпионат Шотландии. 29-й тур
Рейнджерс – Селтик – 2:2
Голы: Шермити, 8, 26 – Тирни, 56, Хатаме, 90+1
Фото матча:
