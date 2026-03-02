Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Известный тренер – о Зинченко
Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о футболисте сборной Украины Александре Зинченко, который из-за травмы вылетел до завершения сезона.
«Зинченко не тот футболист, без которого невозможно представить сборную. Он не умеет играть в отборе. В Арсенале себя показал на простых мячах – коротко отдать пас, больше ничего у него нет. Я не думаю, что он мог бы помочь сборной Украины», – сказал Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
