Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Чемпионат мира
02 марта 2026, 09:02 |
841
1

Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»

Известный тренер – о Зинченко

02 марта 2026, 09:02 |
841
1 Comments
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о футболисте сборной Украины Александре Зинченко, который из-за травмы вылетел до завершения сезона.

«Зинченко не тот футболист, без которого невозможно представить сборную. Он не умеет играть в отборе. В Арсенале себя показал на простых мячах – коротко отдать пас, больше ничего у него нет. Я не думаю, что он мог бы помочь сборной Украины», – сказал Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф Сабо Александр Зинченко сборная Украины по футболу Аякс травма
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На сегодняшний день он – незаменимый»: Арбелоа в восторге от игрока Реала
Футбол | 02 марта 2026, 06:14 0
«На сегодняшний день он – незаменимый»: Арбелоа в восторге от игрока Реала
«На сегодняшний день он – незаменимый»: Арбелоа в восторге от игрока Реала

Главный тренер мадридского клуба выразил глубокое восхищение игрой Винисиуса

МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01 марта 2026, 15:13 7
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»

Португалец высказался о Джанлуке Престианни

Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Футбол | 01.03.2026, 23:55
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 01.03.2026, 21:02
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
----
Дідусику, ну ви теж із пасом мали м'яко кажучи проблеми. І нічого, за збірну грали, а людина за топів АПЛ - МС та Аренал зіграла 220 матчів.
Ответить
0
Популярные новости
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 104
Другие виды
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 32
Другие виды
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем