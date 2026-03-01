Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы на игру

1 марта в 15:30 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и львовский «Рух».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Вольногорска. Матч пройдет в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.

Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Рух: