Украина. Премьер лига01 марта 2026, 14:48 |
77
0
Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 15:30 по киевскому времени
01 марта 2026, 14:48 |
77
0
1 марта в 15:30 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и львовский «Рух».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Матч пройдет в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Вольногорска. Матч пройдет в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.
Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Рух:
