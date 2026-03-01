Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 14:48
Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 15:30 по киевскому времени

Оболонь – Рух. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

1 марта в 15:30 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и львовский «Рух».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Вольногорска. Матч пройдет в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.

Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Рух:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
