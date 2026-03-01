1 марта на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Эльче» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Эльче»

Команда уже имела своей истории несколько подъемов в Ла Лигу. Но после очередного падения из Ла Лиги не смогла вернуться сразу же. Новый подъем начался при нынешнем наставнике, Эдере Сарабии. Тот с первой же попытки, в прошлом сезоне, смог превратить своих подопечных в лидера Сегунды. Это позволило вернуться в высший дивизион страны «напрямую».

Сначала новичок показывал очень симпатичный ремонт и хорошие результаты. Они, по сути, и позволяют держаться на достаточно высоком уровне, на дистанции от опасной зоны. В 2026-м году ни разу не получилось выиграть, а в пяти крайних турах только с «Осасуной» дома взяли ничью, конечно же, нулевую. Все остальное было проиграно, в том числе неделю назад из-за гола на 89-й минуте уступил 1-2 «Атлетику» на выезде.

«Эспаньол»

Клуб в Сегунде провел только позапрошлый сезон. Вернувшись через плей-офф, в 2024/2025 каталонцы взяли 42 очка – этого хватило, чтобы сохранить «прописку». Более того, по дополнительным показателям тогда получилось финишировать на четырнадцатой позиции в итоговой таблице.

Как и соперник, клуб из Барселоны хорошо стартовал. Более того, он и сейчас держатся достаточно высоко – перед нынешним туром занимал седьмое место. Но при этом с января не было ни единой победы. Более того, только с «Леванте» и «Сельтой» были ничьи – все остальные поединки проигрывались. В том числе уступили и «Атлетико» в Мадриде – там закончили 2-4.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках при паре ничьих трижды, в том числе в октябре, выигрывали каталонцы - тогда все решил единственный гол Ромеро сразу после перерыва.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у «Эльче» есть шансы наконец-то победить. Но гости не выглядят как минимум хуже – ставим на то, что они не проиграют в этом воскресном матче даже на выезде (коэффициент по линии БК betking – 1,60).