  4. Эльче – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эльче
01.03.2026 15:00 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 марта 2026, 10:52 | Обновлено 01 марта 2026, 10:56
67
0

Эльче – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 марта в 15:00 по Киеву

Эльче – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Эльче» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Эльче»

Команда уже имела своей истории несколько подъемов в Ла Лигу. Но после очередного падения из Ла Лиги не смогла вернуться сразу же. Новый подъем начался при нынешнем наставнике, Эдере Сарабии. Тот с первой же попытки, в прошлом сезоне, смог превратить своих подопечных в лидера Сегунды. Это позволило вернуться в высший дивизион страны «напрямую».

Сначала новичок показывал очень симпатичный ремонт и хорошие результаты. Они, по сути, и позволяют держаться на достаточно высоком уровне, на дистанции от опасной зоны. В 2026-м году ни разу не получилось выиграть, а в пяти крайних турах только с «Осасуной» дома взяли ничью, конечно же, нулевую. Все остальное было проиграно, в том числе неделю назад из-за гола на 89-й минуте уступил 1-2 «Атлетику» на выезде.

«Эспаньол»

Клуб в Сегунде провел только позапрошлый сезон. Вернувшись через плей-офф, в 2024/2025 каталонцы взяли 42 очка – этого хватило, чтобы сохранить «прописку». Более того, по дополнительным показателям тогда получилось финишировать на четырнадцатой позиции в итоговой таблице.

Как и соперник, клуб из Барселоны хорошо стартовал. Более того, он и сейчас держатся достаточно высоко – перед нынешним туром занимал седьмое место. Но при этом с января не было ни единой победы. Более того, только с «Леванте» и «Сельтой» были ничьи – все остальные поединки проигрывались. В том числе уступили и «Атлетико» в Мадриде – там закончили 2-4.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках при паре ничьих трижды, в том числе в октябре, выигрывали каталонцы - тогда все решил единственный гол Ромеро сразу после перерыва.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у «Эльче» есть шансы наконец-то победить. Но гости не выглядят как минимум хуже – ставим на то, что они не проиграют в этом воскресном матче даже на выезде (коэффициент по линии БК betking – 1,60).

Прогноз Sport.ua
Эльче
1 марта 2026 -
15:00
Эспаньол
Эспаньол не проиграет 1,60
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол Эльче Эспаньол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
