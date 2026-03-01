Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
01 марта 2026, 02:52 | Обновлено 01 марта 2026, 03:21
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новым сексуальным образом

Дарья Квиткова поделилась новыми огненными фото

ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новым сексуальным образом
Instagram. Дарья Квиткова

Невеста полузащитника «Динамо» Владимира БражкоДарья Квиткова – поделилась новым эффектным фотосетом в Instagram.

Блондинка предстала в соблазнительных образах – кружевное боди с розовыми перьями и облегающие черные наряды подчеркнули ее стройную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Снимки быстро собрали более 25 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Не остался в стороне и сам Бражко – футболист отреагировал под публикацией, поддержав возлюбленную эмодзи.

По теме:
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка поделилась откровенными снимками
ВИДЕО. Магучих станцевала под хит Пивоварова: певец отреагировал
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила формами на тренировке
фото девушки Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
