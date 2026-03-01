ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новым сексуальным образом

Невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко – Дарья Квиткова – поделилась новым эффектным фотосетом в Instagram.

Блондинка предстала в соблазнительных образах – кружевное боди с розовыми перьями и облегающие черные наряды подчеркнули ее стройную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Снимки быстро собрали более 25 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Не остался в стороне и сам Бражко – футболист отреагировал под публикацией, поддержав возлюбленную эмодзи.