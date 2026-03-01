ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новым сексуальным образом
Дарья Квиткова поделилась новыми огненными фото
Невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко – Дарья Квиткова – поделилась новым эффектным фотосетом в Instagram.
Блондинка предстала в соблазнительных образах – кружевное боди с розовыми перьями и облегающие черные наряды подчеркнули ее стройную фигуру.
Снимки быстро собрали более 25 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Не остался в стороне и сам Бражко – футболист отреагировал под публикацией, поддержав возлюбленную эмодзи.
