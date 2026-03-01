ФОТО. «В чем проблема?»: Гвардиола жестко ответил фанам. Скандал в АПЛ

Пеп Гвардиола был удивлен свистом болельщиков во время паузы в матче «Лидс» – «Манчестер Сити» (0:1), сделанной на 11-й минуте, чтобы мусульманские игроки могли прервать пост в Рамадан.

Часть фанатов на «Элланд Роуд» освистала остановку, несмотря на объяснение на табло. Гвардиола призвал к уважению: «Премьер-лига разрешает одну-две минуты для игроков, которые постятся. Уважение к религии и разнообразию – вот в чем суть. В чем проблема?».

В старте «Сити» вышли Мармуш, Шерки и Айт-Нури, еще один мусульманский игрок был в запасе. Клуб заранее согласовал паузу с «Лидсом», который поддержал это решение.

Ассистент тренера «Лидса» Эдди Ример назвал реакцию части трибун разочаровывающей и признал, что «нужно сделать выводы».