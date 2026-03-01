ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила формами на тренировке

Алиша Леманн опубликовала свежий фотосет с тренировки национальной сборной Швейцарии, где сейчас находится на сборе.

27-летняя футболистка показала работу с мячом и упражнения на поле, а публикация быстро стала вирусной – более 130 тысяч лайков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Болельщиков впечатлили ее физическая форма и фигура.

Леманн остается одной из самых популярных футболисток в соцсетях и регулярно привлекает внимание не только игрой, но и яркими лайфстайл-постами.