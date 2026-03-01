Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Интера повторил рекорд Серии А по количеству результативных действий
Италия
01 марта 2026, 00:04 |
89
0

Игрок Интера повторил рекорд Серии А по количеству результативных действий

Есть два защитника в истории чемпионата Италии, начиная с сезона 2004/05, с 20 голевыми действиями

01 марта 2026, 00:04 |
89
0
Игрок Интера повторил рекорд Серии А по количеству результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний игрок Интера Федерико Димарко, забив гол в ворота Дженоа в матче Серии А, повторил достижение турнира по количеству результативных действий среди защитников в одном сезоне (начиная с 2004/05, чемпионат из 20 команд).

В активе итальянца теперь 6 голов и 14 ассистистов в текущей кампании.

20 результативных действий Димарко стали повторением результата Массимо Оддо, который в сезоне 2005/06 забил 7 голов и отдал 13 ассистов, выступая за Лацио.

У защитника Интера есть все шансы стать единоличным лидером в данном рейтинге, поскольку до конца сезона осталось еще 11 туров.

Защитники с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Серии А (начиная с 2004/05, когда была возвращена система с 20 командами в чемпионате)

  • 20 (6+14) – Федерико Димарко (Интер), 2025/26
  • 20 (7+13) – Массимо Оддо (Лацио), 2005/06

Напомним, что Интер в 27-м туре Серии А победил Дженоа со счётом 2:0.

По теме:
Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А
45 минут Малиновского: Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии
ФОТО. Вот почему Лукаку расплакался после забитого гола
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Дженоа Федерико Димарко Массимо Оддо
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 35
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Футбол | 01 марта 2026, 00:03 0
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину

Кристина Раевская-Ротань встретилась с Галкиным

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28.02.2026, 05:55
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 30
Другие виды
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем