Игрок Интера повторил рекорд Серии А по количеству результативных действий
Есть два защитника в истории чемпионата Италии, начиная с сезона 2004/05, с 20 голевыми действиями
28-летний игрок Интера Федерико Димарко, забив гол в ворота Дженоа в матче Серии А, повторил достижение турнира по количеству результативных действий среди защитников в одном сезоне (начиная с 2004/05, чемпионат из 20 команд).
В активе итальянца теперь 6 голов и 14 ассистистов в текущей кампании.
20 результативных действий Димарко стали повторением результата Массимо Оддо, который в сезоне 2005/06 забил 7 голов и отдал 13 ассистов, выступая за Лацио.
У защитника Интера есть все шансы стать единоличным лидером в данном рейтинге, поскольку до конца сезона осталось еще 11 туров.
Защитники с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Серии А (начиная с 2004/05, когда была возвращена система с 20 командами в чемпионате)
- 20 (6+14) – Федерико Димарко (Интер), 2025/26
- 20 (7+13) – Массимо Оддо (Лацио), 2005/06
Напомним, что Интер в 27-м туре Серии А победил Дженоа со счётом 2:0.
