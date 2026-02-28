Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре

Как стало известно Sport.ua, новосозданный департамент спорта в ФК «Эпицентр» возглавил Артур Довгошия, который только в начале февраля был назначен на должность спортивного директора перволиговой «Нивы» из Тернополя. Еще раньше он был спортивным директором «Карпат», когда их возглавлял Мирон Маркевич.

В «Эпицентре» Довгошия будет отвечать за координацию работы основной команды, молодежного состава, групп подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов.

Сейчас футболисты «Эпицентра» занимают 14 место в УПЛ, набрав 14 очков, и в 19-м туре примут 7 марта ковалевский «Колос».

Ранее наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал поражение 0:4 в матче чемпионата Украины против «Динамо».