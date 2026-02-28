Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 23:13 | Обновлено 28 февраля 2026, 23:17
208
1

Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре

В ФК «Эпицентр» появился новый департамент

28 февраля 2026, 23:13 | Обновлено 28 февраля 2026, 23:17
208
1 Comments
Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, новосозданный департамент спорта в ФК «Эпицентр» возглавил Артур Довгошия, который только в начале февраля был назначен на должность спортивного директора перволиговой «Нивы» из Тернополя. Еще раньше он был спортивным директором «Карпат», когда их возглавлял Мирон Маркевич.

В «Эпицентре» Довгошия будет отвечать за координацию работы основной команды, молодежного состава, групп подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов.

Сейчас футболисты «Эпицентра» занимают 14 место в УПЛ, набрав 14 очков, и в 19-м туре примут 7 марта ковалевский «Колос».

Ранее наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал поражение 0:4 в матче чемпионата Украины против «Динамо».

По теме:
Мирослав СТУПАР: «Это было нарушение правил»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Тренер ЛНЗ пояснил поражение и потерю лидерства в УПЛ
Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Артур Довгошия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28 февраля 2026, 02:30 4
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Аргентинец расхвалил Ямаля

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 28 февраля 2026, 22:46 2
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 28.02.2026, 11:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28.02.2026, 15:45
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Теннис | 28.02.2026, 23:12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
Це при ньому, як казав Маркевич, набрали купу сміття?
Ответить
0
Популярные новости
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16 1
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 30
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 32
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем