Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия может стать заменой Мохамеду Салаху, который после завершения сезона покинет «Ливерпуль».

По информации близких к игроку источников, главная мечта Кварацхелии – выступать именно за «красных». «Ливерпуль» следит за ним еще со времен выступлений в «Наполи».

В настоящее время продолжаются переговоры между Кварацхелией и его агентами, и, если все пойдет по плану, трансфер в «Ливерпуль» может состояться уже летом.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступления грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии.