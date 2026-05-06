  4. Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
06 мая 2026, 22:02
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия может стать заменой Мохамеду Салаху, который после завершения сезона покинет «Ливерпуль».

По информации близких к игроку источников, главная мечта Кварацхелии – выступать именно за «красных». «Ливерпуль» следит за ним еще со времен выступлений в «Наполи».

В настоящее время продолжаются переговоры между Кварацхелией и его агентами, и, если все пойдет по плану, трансфер в «Ливерпуль» может состояться уже летом.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступления грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии.

Оцените материал
