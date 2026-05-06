Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»
Грузинский вингер Хвича Кварацхелия может стать заменой Мохамеду Салаху, который после завершения сезона покинет «Ливерпуль».
По информации близких к игроку источников, главная мечта Кварацхелии – выступать именно за «красных». «Ливерпуль» следит за ним еще со времен выступлений в «Наполи».
В настоящее время продолжаются переговоры между Кварацхелией и его агентами, и, если все пойдет по плану, трансфер в «Ливерпуль» может состояться уже летом.
Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступления грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду мог возглавить Йовичевич
По итогам этой игры будет определен второй финалист ЛЧ