  4. ВИДЕО. Как Шлоттербек открыл счет в матче Боруссия Дортмунд – Бавария
Германия
28 февраля 2026, 20:14 |
ВИДЕО. Как Шлоттербек открыл счет в матче Боруссия Дортмунд – Бавария

Немец отличился с передачи Рюэрсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Немецкий защитник Нико Шлоттербек вывел дортмундскую «Боруссию» вперед в игре с «Баварией».

Команды встретились в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 26-й минуте встречи немецкий футболист открыл счет в матче отличившись с передачи Юлиана Рюэрсона.

По теме:
Боруссия Дортмунд – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона – Вильярреал – 4:1. Бенефис Ямаля. Видео голов и обзор матча
Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
