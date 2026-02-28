Германия28 февраля 2026, 20:14 |
ВИДЕО. Как Шлоттербек открыл счет в матче Боруссия Дортмунд – Бавария
Немец отличился с передачи Рюэрсона
Немецкий защитник Нико Шлоттербек вывел дортмундскую «Боруссию» вперед в игре с «Баварией».
Команды встретились в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
На 26-й минуте встречи немецкий футболист открыл счет в матче отличившись с передачи Юлиана Рюэрсона.
