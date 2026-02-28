Гвардиола прокомментировал травму Холанда

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардола прокомментировал травму норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, из-за которой футболист пропустил матч АПЛ с «Лидсом»:

«Два дня назад, в последние минуты тренировки, у него возникли некоторые проблемы, небольшая травма. Это не серьезная проблема, но он не готов к сегодняшнему матчу».

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 29 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее в «Барселоне» заявили о готовности приобрести Холанда.