Гвардиола прокомментировал травму Холанда
Норвежский нападающий пропустил поединок с «Лидсом»
Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардола прокомментировал травму норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, из-за которой футболист пропустил матч АПЛ с «Лидсом»:
«Два дня назад, в последние минуты тренировки, у него возникли некоторые проблемы, небольшая травма. Это не серьезная проблема, но он не готов к сегодняшнему матчу».
В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 29 забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее в «Барселоне» заявили о готовности приобрести Холанда.
