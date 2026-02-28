Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола прокомментировал травму Холанда
Англия
28 февраля 2026, 20:40 | Обновлено 28 февраля 2026, 21:59
1144
0

Гвардиола прокомментировал травму Холанда

Норвежский нападающий пропустил поединок с «Лидсом»

28 февраля 2026, 20:40 | Обновлено 28 февраля 2026, 21:59
1144
0
Гвардиола прокомментировал травму Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардола прокомментировал травму норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, из-за которой футболист пропустил матч АПЛ с «Лидсом»:

«Два дня назад, в последние минуты тренировки, у него возникли некоторые проблемы, небольшая травма. Это не серьезная проблема, но он не готов к сегодняшнему матчу».

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 29 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее в «Барселоне» заявили о готовности приобрести Холанда.

По теме:
Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Ярмолюк узнал свою оценку за сумасшедший матч в АПЛ
Лидс Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола травма
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28 февраля 2026, 05:55 22
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Футбол | 28 февраля 2026, 17:31 10
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии

Харьковчане в непростой борьбе обыграли одного из аутсайдеров УПЛ

Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Футбол | 28.02.2026, 12:19
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 28.02.2026, 09:18
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона
Футбол | 28.02.2026, 19:40
Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона
Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16 1
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 27
Другие виды
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем